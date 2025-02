Su AliExpress è già tempo di Primavera: con i nuovi saldi sconti fino al 60% e coupon extra

Quest’anno la primavera è arrivata con un po’ di anticipo su AliExpress, portando con se tantissimi prodotti in offerta, sconti fino al 60% e coupon per un risparmio extra in base alle propria spesa. Iniziano oggi, infatti, le Offerte di Primavera di AliExpress, con tantissime occasioni per portare a casa i migliori prodotti a prezzi davvero eccezionali.

Saldi di Primavera AliExpress: tanti sconti sui migliori prodotti con risparmio extra in base alla spesa

Crediti: AliExpress

Dal 17 al 23 febbraio, AliExpress festeggia i Saldi di Primavera con tantissime offerte sui migliori prodotti disponibili sul celebre store online cinese. Gli sconti arrivano fino al 60%, ma grazie ai coupon che trovate qui sotto potrete massimizzare il risparmio in base alla vostra spesa, arrivando ad ottenere fino a 60€ di sconto aggiuntivo!

Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€: GIZDEAL3

su una spesa minima di 29€: Sconto di 8€ su una spesa minima di 69€: GIZDEAL8

su una spesa minima di 69€: Sconto di 25€ su una spesa minima di 179€: GIZDEAL25

su una spesa minima di 179€: Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€: GIZDEAL30

su una spesa minima di 239€: Sconto di 40€ su una spesa minima di 329€: GIZDEAL40

su una spesa minima di 329€: Sconto di 60€ su una spesa minima di 569€: GIZDEAL60

Per tutte le informazioni su questa nuova promozione vi lasciamo alla pagina ufficiale di AliExpress, mentre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sui migliori sconti provenienti dal celebre store cinese!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le