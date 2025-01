I video su YouTube sono sempre più veloci: ecco come sbloccare la riproduzione a 4x

Nella vita frenetica di tutti i giorni, qualcuno non può proprio far a meno di mandare avanti veloci i contenuti multimediali. Se siete soliti ascoltare i messaggi vocali a velocità doppia, ci sono buone possibilità che guardiate i video su YouTube con l’acceleratore, e proprio in questo senso ci sono delle buone notizie. Con un nuovo esperimento, il popolare servizio di streaming ha lanciato addirittura la velocità a 4x.

YouTube sperimenta la riproduzione a 4x: ecco come provarla subito

Crediti: YouTube

Con l’arrivo dell’abbonamento YouTube Premium, Google ha deciso di premiare gli utenti consentendo l’accesso a funzioni sperimentali in anteprima che potrebbero trovare spazio sul servizio di streaming multimediale soltanto nei mesi a seguire. Uno di questi esperimenti riguarda proprio la velocità di riproduzione, che adesso può essere regolata fino ad un massimo di 4x, per vedere i filmati ancora più velocemente. Attivare la funzione è molto semplice, ma bisogna comunque essere abbonati a YouTube Premium.

Assicurarsi di avere un abbonamento YouTube Premium attivo Recarsi sulla pagina ufficiale di YouTube ed effettuare il login Attivare l’esperimento “Controlli granulari della velocità” Tramite l’app per iOS e Android adesso è possibile controllare la velocità di riproduzione fino a 4x

L’esperimento terminerà il prossimo 26 febbraio, quindi gli utenti avranno a disposizione quasi un mese intero per testare questa funzione ed evidenziarne pregi e difetti. Purtroppo, per il momento, non sappiamo ancora quando e se questa funzionalità verrà introdotta per tutti gli utenti, inclusi quelli gratuiti.

