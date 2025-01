Xiaomi XRING sarà la grande sorpresa del 2025 e no, non si tratta di un anello smart

Il 2024 si è chiuso con una conferma clamorosa: dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio, negli ultimi mesi dell’anno la casa di Lei Jun ha annunciato l’esistenza del suo chipset proprietario. Ed ora arrivano altri dettagli, stavolta sotto forma di leak: Xiaomi XRING sarà la novità del 2025 e nonostante il nome ambiguo non si tratterà di un anello smart.

Xiaomi XRING avvistato (lato software): il nuovo chipset proprietario si fa sempre più vicino

Xiaomi 14 Ultra – Crediti: Xiaomi

Il codice sorgente del software Xiaomi è da sempre fonte di informazioni: viene analizzato costantemente dagli appassionati più esperti del mondo informatico, in modo da scovare anche il più piccolo dettagli sulle prossime novità in arrivo. Stavolta tocca a Xiaomi XRING, nome in codice di quello che dovrebbe essere il prossimo chipset proprietario del brand. Ricordiamo che l’azienda ha lanciato il suo primo SoC nel 2017, con il nome Surge S1; il successore potrebbe debuttare come Xiaomi Surge S2, ma per il momento non c’è ancora una conferma.

Non ci sono certezze al momento, ma tante indiscrezioni e vari tasselli da unire: secondo voci di corridoio il nome in codice RING farebbe riferimento alla particolare forma del SoC (ad anello, appunto), che dovrebbe combinare insieme prestazioni ed estetica. Inoltre avrebbe dalla sua vari componenti MediaTek ed una GPU ARM; secondo i leak il chipset avrebbe questa configurazione:

1 x Cortex-X3 (Performance Core)

3 x Cortex-A715 (Perfomance Core)

4 x Cortex-A510 (Efficiency Core)

Modem, modulo Wi-Fi e chip Bluetooth sarebbero forniti da MediaTek, mentre la GPU dovrebbe essere una soluzione ARM Mali non ancora specificata. Come anticipato anche a inizio articolo, la stessa Xiaomi ha confermato l’esistenza del suo SoC proprietario, realizzato con processo a 3 nm. Per quanto riguarda il periodo d’uscita l’azienda non si è sbilanciata ma secondo le indiscrezioni il lancio dovrebbe avvenire nella prima metà del 2025. Ma quale sarà il primo telefono con questo SoC? Il candidato più papabile è Xiaomi 15S Pro, forse in arrivo ad aprile in Cina: si tratterebbe dello smartphone del ritorno della serie S, lontano dai riflettori dal 2022. Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra sono stati i primissimi modelli del brand realizzati in collaborazione con Leica ed un ipotetico ritorno con un SoC proprietario potrebbe essere un ottimo punto di partenza per testare l’accoglienza del chipset da parte dei Mi Fan.

