Guai in paradiso? Xiaomi richiama oltre 30.000 SU7 per un difetto

La casa di Lei Jun ha richiamato oltre 30.000 unità della sua prima auto elettrica Xiaomi SU7 a causa di un problema. Per fortuna non sembra si sia trattato di un difetto gravissimo e di conseguenza l’emergenza sarebbe già rientrata. Ecco che cos’è successo in queste ore per alcuni sfortunati utenti cinesi.

Xiaomi SU7, oltre 30 mila unità sono state richiamate: ecco cosa è successo in Cina

SU7 – Crediti: Xiaomi

Lo scorso anno la compagnia asiatica ha presentato la sua prima auto elettrica Xiaomi SU7: il futuro del settore tech e mobile è l’automotive, ma i più temerari hanno deciso di accogliere una sfida ben più ardua e sono stati premiati. La berlina di Xiaomi è stata un successo, con vendite record che superano le 130.000 unità in meno di un anno. Nonostante ci sia da festeggiare, i problemi non mancano e di recente c’è stato qualche grattacapo per l’azienda. Oltre 30.000 veicoli SU7 sono stati richiamati per un problema tecnico riguardante il sistema di parcheggio autonomo: il difetto è causato da un bug che compromette il rilevamento durante la fase di parcheggio portando a collisioni e graffi (quindi delle conseguenze non proprio piacevoli per gli automobilisti). I veicoli interessanti da questo difetto sono tutti dei modelli Xiaomi SU7 standard (si tratta della prima auto elettrica del brand) prodotti dal 6 febbraio al 26 novembre 2024. Il totale è di 30.931 unità così suddivise:

veicoli con sigla BJ7000MBEVR2 – 18.410 unità

veicoli con sigla XMA7000MBEVR2 – 12.117 unità

veicoli con sigla XMA7000MBEVR5 – 404 unità

Ovviamente “richiamo” non vuol dire che le auto sono state ritirate dal mercato: solitamente i proprietari vengono richiamati e invitati a visitare un’officina per ricevere assistenza ma in questo caso non ce n’è stato il bisogno. Il difetto è stato corretto direttamente tramite aggiornamento software dato che la causa del bug era un problema di sincronizzazione temporale all’interno del servizio cloud legato al sistema di parcheggio. Di conseguenza il richiamo si è concluso nel migliore dei modi per gli utenti interessati, ossia senza la necessità di visitare un centro assistenza.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le