Xiaomi non è solo top di gamma: gli occhiali smart AI sono dietro l’angolo

Si torna a parlare di Xiaomi Smart Glass AI, i nuovi occhiali intelligenti della casa cinese: dopo le indiscrezioni dei mesi passati le cose si fanno più tangibili e spunta il possibile periodo d’uscita. Ecco quando dovrebbe arrivare questa novità, anche se al momento le informazioni sono molto risicate.

Xiaomi Smart Glass con AI: i nuovi occhiali saranno lanciati insieme al nuovo top di gamma del brand

Crediti: Xiaomi

Gli occhiali smart con AI targati Xiaomi dovrebbero debuttare insieme a Xiaomi 15 Ultra: l’azienda ha già confermato che il top di gamma sarà presentato in Cina a febbraio, mentre per l’uscita internazionale il momento propizio sarebbe il MWC 2025 (quindi a marzo). Secondo le ultime indiscrezioni insieme al modello Ultra saranno presentati gli Xiaomi Smart Glass AI, nuovi occhiali tech destinati però al solo mercato asiatico. Inoltre pare che questo particolare gadget sarà prodotto da un’azienda specializzata in tecnologie AR/VR che si occupa anche dei Meta Ray-Ban.

Rumour: There is a possibility Xiaomi is also planning to launch its AI glasses with Xiaomi 15 Ultra. It will be exclusively manufactured by a leading AR/VR company which also is a supplier to Meta! — Kartikey Singh (@That_Kartikey) January 29, 2025

Viste le premesse, i nuovi occhiali smart di Xiaomi dovrebbero debuttare come una soluzione a realtà mista (XR), con l’aggiunta di funzionalità AI ed un hardware superiore: non è la prima volta che si parla di questa novità e già dallo scorso novembre circolavano delle voci in merito all’uscita di un rivale per i Meta Ray-Ban in salsa Xiaomi. Ricordiamo che non si tratta dei primi occhiali del brand: la casa di Lei Jun ha annunciato gli Xiaomi Wireless AR Glass al MWC 2023 e prima ancora (nel 2022) un modello bruttissimo che non ha mai varcato i confini cinesi (per fortuna).

Il lancio della nuova serie top in versione Global sarebbe previsto per marzo, al MWC 2025: similmente a quanto avvenuto con la scorsa generazione Xiaomi 15 Pro dovrebbe restare un’esclusiva cinese e in Italia ci sarebbe spazio “solo” per i modelli 15 e 15 Ultra. Non è chiaro che i nuovi Xiaomi Smart Glass AI saranno mostrati alla fiera di Barcellona.

