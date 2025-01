Xiaomi Band 9 Pro x PlayStation è la versione speciale per veri appassionati!

Arriva un’edizione speciale che farà gola ai Mi Fan e agli appassionati di PlayStation, ma che purtroppo resterà di certo un’esclusiva cinese. La nuova Xiaomi Smart Band 9 Pro in collaborazione con Sony nasce per celebrare i 10 anni di PlayStation in Cina: una confezione molto particolare, per veri intenditori!

Xiaomi Smart Band 9 Pro x PlayStation: caratteristiche e novità della versione speciale in collaborazione con Sony

Crediti: Sony

Le immagini dell’edizione speciale di Xiaomi Smart Band 9 Pro in collaborazione con PlayStation sono state condivise dal profilo di Sony (tramite Weibo, il noto social cinese). Al momento il prodotto non è ancora ufficiale, ma sono ben visibili tutte le chicche: la smartband resta invariata e – come al solito in questi casi – avrà le medesime caratteristiche dell’edizione standard. La confezione di vendita è invece personalizzata per l’occasione: inoltre sono presenti dei gadget dedicati e due cinturini, di cui uno con loghi e simboli PlayStation.

Crediti: Xiaomi

Mancano ancora prezzo e disponibilità: come anticipato in apertura, quasi sicuramente si tratterà di un’esclusiva cinese e non arriverà da noi (ma la speranza c’è sempre). Ricordiamo che Xiaomi Smart Band 9 Pro è già disponibile in Italia: la trovate nello store ufficiale e su Amazon, a 79€. Ma cosa cambia rispetto a Xiaomi Smart Band 9 standard? La versione Pro si presenta come un modello premium, caratterizzato da un design più simile ad uno smartwatch. Il display è rettangolare, un AMOLED da 1,74″ con 1.200 nit di luminosità, mentre il corpo è in lega di alluminio. C’è il GPS, è resistente fino a 5 ATM ed offre tante modalità sportive, fino a 21 giorni di autonomia e il monitoraggio SpO2.

