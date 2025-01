Redmi Watch 5 e Buds 6 Pro ufficiali in Italia e sono già in promo

Durante l’evento di fine anno di Xiaomi, la casa cinese ha presentato i nuovi Redmi K80 e K80 Pro, insieme anche all’edizione speciale in collaborazione con Lamborghini. Durante l’evento sono stati lanciati anche Redmi Watch 5 e Redmi Buds 6 Pro, accessori premium ma comunque proposti ad un prezzo abbordabile! Ed ora entrambi i dispositivi sono stati presentati anche in Italia, insieme alla serie Redmi Note 14: ecco tutti i dettagli su specifiche, prezzo e disponibilità per il nostro paese!

Redmi Watch 5: specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia del nuovo smartwatch del brand

Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi Watch 5 introduce varie migliorie rispetto al predecessore (anch’esso lanciato alle nostre latitudini): per prima cosa abbiamo uno schermo AMOLED più grande (da 1,97″ a 2,04″), sempre con refresh rate a 60 Hz. La luminosità massima schizza a ben 1.500 nit (contro i 600 nit di Watch 4), in modo da non avere mai problemi di visualizzazione dei contenuti sotto il sole. Sale anche la batteria, che passa da 470 mAh a 550 mAh, con un conseguente aumento dell’autonomia: fino a 24 giorni con un utilizzo standard e fino a 12 giorni con l’Always-On Display attivato. C’è il GPS e la possibilità di sfruttare le chiamate Bluetooth; in Cina ci sono anche l’NFC e la presenza di una variante con eSIM (una novità per la gamma), ma purtroppo queste due caratteristiche non sono comprese nella variante italiana.

alluminio + cinturino in TPU + vetro protettivo 2.5D

display AMOLED da 2,07″ HD (514 x 432 pixel) con AO, 324 PPI, refresh rate a 60 Hz e fino a 1.500 nit di luminosità

batteria da 550 mAh con ricarica rapida ( fino a 24 giorni di autonomia con utilizzo tipico, 12 giorni con AOD attivo)

di autonomia con utilizzo tipico, 12 giorni con AOD attivo) impermeabilità fino a 5 ATM

speaker e microfono integrati, supporto chiamate Bluetooth

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 GHz, GPS

sensore PPG (monitoraggio attività cardiaca H24, SpO2 , sonno), sensore di luminosità per il display

, sonno), sensore di luminosità per il display oltre 150 modalità sportive

modalità sportive sistema operativo HyperOS 2

Crediti: Redmi

Il prezzo in Italia di Redmi Watch 5 è di 109,9€ ma al momento l’indossabile è in promozione a 99,9€. Ricordiamo Xiaomi ha già lanciato in Italia i modelli Watch 5 Lite e Watch 5 Active.

Redmi Buds 6 Pro: specifiche, prezzo e uscita in Italia delle nuove TWS premium della costola di Xiaomi

Crediti: Redmi

Oltre allo smartwatch premium di Redmi, hanno fatto capolino i nuovi auricolari true wireless top del brand. Le Redmi Buds 6 Pro sono le prime TWS della serie ad offrire driver coassiali in ceramica da 6,7 mm, accompagnati anche da driver dinamici da 11 mm con rivestimento in titanio. Ritroviamo la solita qualità di Xiaomi e lo stile fresco di Redmi, anche a questo giro con vari miglioramenti. Rispetto alle Buds 5 Pro (fino a 52 dB) la cancellazione attiva del rumore ANC ora si spinge fino a 55 dB, mentre tra le altre caratteristiche abbiamo la connettività Bluetooth 5.3, l’audio spaziale e il supporto ai codec LHDC 5.0 e LC3. Lato autonomia si parla di circa 9,5 ore di riproduzione musicale e fino a 36 ore sfruttando anche la custodia di ricarica.

Crediti: Redmi

Oltre al modello standard, in Cina è stata annunciata anche una versione Gaming Edition, con modalità a bassa latenza di 20 ms e il supporti LHDC Lossless tramite un adattatore USB-C. Tuttavia quest’ultima non è presente nel nostro paese. Il prezzo in Italia delle nuove Redmi Buds 6 Pro è 74,9€, ora in offerta lancio a 69,9€. Anche per questo indossabile ci sono già state delle uscite alle nostre latitudini: Xiaomi, nel corso dei mesi, ha presentato un’intera serie di auricolari TWS (Buds 6, Buds 6 Play, Buds 6 Lite e Buds 6 Active).

