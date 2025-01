Redmi Turbo 4 Pro tra i primi con Snapdragon 8s Elite: arriverà anche da noi?

Il 2025 si è aperto con il lancio di un nuovo smartphone Xiaomi, Redmi Turbo 4, presentato in Cina e poi anche in Italia (ma in questo caso sotto il brand POCO). Nonostante il dispositivo si fresco d’uscita, già si guarda alla prossima aggiunta alla gamma: Redmi Turbo 4 Pro potrebbe essere molto vicino e un noto insider ha già snocciolato alcuni dettagli.

Redmi Turbo 4 Pro sarà uno degli smartphone con il nuovissimo Snapdragon 8s Elite: al via i primi leak

Turbo 4 – Crediti: Redmi

Le indiscrezioni arrivano da Digital Chat Station, leaker cinese che si è rivelato affidabile in varie occasioni: secondo quanto riportato, Redmi Turbo 4 Pro sarà tra i primi modelli con a bordo il chipset inedito S8735. Si tratterebbe dello Snapdragon 8s Elite, soluzione di fascia medio-alta in arrivo come versione minore dell’attuale SoC di punta di Qualcomm. I leak più recenti parlano di un chip octa-core, a 4 nm, con GPU Adreno 825 e un core principale X4 fino a 3,21 GHz. Passando al resto delle caratteristiche del prossimo Xiaomi, dovremmo avere una batteria al silicio-carbonio da 7.000 mAh o 7.500 mAh; probabilmente ritroveremo la ricarica da 90W di Turbo 4.

Ci sarebbe poi uno schermo OLED con risoluzione 1.5K, ma non abbiamo dettagli sulle dimensioni. Redmi Turbo 4 Pro sarà uno smartphone premium nei materiali (stando alle parole di Digital Chat Station): il dispositivo avrebbe una struttura in metallo ed una cover posteriore in vetro, per un’esperienza di altro profilo. L’uscita dovrebbe avvenire nel corso del terzo trimestre o al massimo ad aprile, almeno secondo i rumor.

POCO F7 sarà un rebrand Redmi?

Nonostante la serie Turbo sia esclusiva per la Cina, in realtà c’è uno stretto legame tra questi dispositivi e POCO, brand partner di Xiaomi. Quest’anno Redmi Turbo 4 è arrivato in Italia come POCO X7 Pro, seppure con un look leggermente diverso e alcune differenze in termini di specifiche. I prossimi smartphone attesi sono POCO F7 Pro ed F7 Ultra: i due dovrebbero essere dei rifacimenti occidentali di Redmi K80 e K80 Pro. E il modello standard? Possiamo ipotizzare che Redmi Turbo 4 Pro avrà come rebrand Global il futuro POCO F7 base, ma ovviamente bisognerà pazientare per avere una conferma.

