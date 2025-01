Redmi Book 14/16 2025: tutte le novità dei nuovi portatili Xiaomi

Non solo smartphone per l’evento di inizio anno di Xiaomi: insieme all’annuncio di Redmi Turbo 4 e della nuova versione rossa di Note 14 Pro, ecco anche i portatili di ultima generazione del brand. Si tratta di Redmi Book 14 2025 e Redmi Book 16 2025: belli, potenti e dal prezzo contenuto, pronti far breccia nel cuore dei Mi Fan cinesi!

Redmi Book 14/16 2025: specifiche tecniche, prezzo e uscita dei nuovi portatili di Xiaomi

Crediti: Redmi

I nuovi portatili premium di Redmi non si discostano rispetto a quanto visto con la generazione precedente: abbiamo corpi sottili e leggeri, realizzati in lega di alluminio e dotati di cerniere rinforzate. Tuttavia la casa cinese ha aggiornato il comparto tecnico introducendo un processore Intel Core 5-220H a bordo di ciascun modello, per performance di tutto rispetto (parliamo di una versione rinominata dell’i5-13500H di 13° generazione). Il “piccolo” della gamma, Redmi Book 14 2025, offre uno schermo da 14″ di diagonale, con risoluzione 2.8K (2.880 x 1.800 pixel), con refresh rate dinamico a 120 Hz, rapporto in 16:10, luminosità di 400 nit, il 100% della gamma sRGB e certificazione TÛV per la bassa emissione di luce blu. Il terminale ha uno spessore di 15,9 mm ed un peso di 1,36 kg, presentandosi come una soluzione compatta e leggera.

Lato memorie troviamo fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB/1 TB di storage SSD PCIe 4.0; il software è Windows 11 ed è presente una batteria da 56 Wh, per un tempo di utilizzo fino a 13,8 ore, con il supporto alla ricarica rapida tramite un caricatore GaN da 100W (bastano 32 minuti per raggiungere il 50%). Il sistema di raffreddamento si basa su una doppia ventola e non manca la possibilità di scegliere tre modalità di utilizzo (Silenzioso, Bilanciato e Prestazioni).

Crediti: Redmi

Redmi Book 16 2025 punta su dimensioni maggiori: lo schermo sale a 16″ con risoluzione 2.5K (2.560 x 1.600 pixel), refresh rate a 120 Hz e le medesime caratteristiche del fratello minore. Lo stesso vale per le memorie , mentre la batteria sale a 72 Wh, per un’autonomia fino a 19,5 ore; anche a questo giro c’è la ricarica da 100W tramite un caricatore con tecnologia GaN.

I dettagli in comune continuano anche per la connettività: c’è una porta USB-C 3.2 Gen 2, un ingresso HDMI 2.1, due porte USB-A 3.2 Gen 1, un USB-A 2.0 ed un ingresso mini-jack da 3.5 mm. Presenti il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2, il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, speaker stereo e una camera Full HD. I due portatili presentano HyperOS Connect per un’integrazione completa tra PC e smartphone Xiaomi/Redmi.

Il prezzo dei nuovi Redmi Book 2025 parte da circa 611€ al cambio attuale: laptop sono disponibili in varie configurazioni. Le trovate elencate di seguito, con il relativo prezzo; per quanto riguarda l’uscita fuori dalla Cina, probabilmente entrambi i terminali saranno acquistabili solo tramite store di terze parti (quindi in versione cinese), come avvenuto anche con la scorsa generazione.

Redmi Book 14 2025 16/512 GB – 4.599 CNY (611€) 16 GB/1 TB – 4.899 CNY (651€) 32 GB/1 TB – 5.199 CNY (691€)

Redmi Book 16 2024 16/512 GB – 4.799 CNY (638€) 16 GB/1 TB – 5.099 CNY (677€) 32 GB/1 TB – 5.399 CNY (717€)



