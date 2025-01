Xiaomi pronta a sfidare Galaxy S25 Edge, ma il suo smartphone ultrasottile sarà migliore

Con l’annuncio di Galaxy S25 Edge, Samsung ha mostrato al mondo il futuro degli smartphone: top di gamma potenti, ma dotati di dimensioni contenute ed uno spessore ultrasottile. A quanto pare questa sarà la nuova tendenza e i produttori cinesi sarebbero già in corsa: Xiaomi, OPPO e vivo avrebbero in serbo delle novità davvero allettanti.

Il trend degli smartphone ultrasottili è in arrivo: dopo Samsung Galaxy S25 Edge ci saranno novità anche per Xiaomi, OPPO e vivo

Crediti: Weibo

L’indiscrezione arriva da Digital Chat Station, insider cinese che ormai conosciamo bene: il leaker comincia snocciolando alcune specifiche di Samsunga Galaxy S25 Edge. Il flagship ultrasottile dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy (quindi un chipset di tutto rispetto) ed avere un ampio schermo flat da 6,7″; tuttavia la batteria si fermerebbe ai 3.900 mAh. Questa voce non si discosta da quella dei giorni precedenti: Samsung dovrebbe implementare batterie al silicio-carbonio, ma bisognerà attendere Galaxy S26. Questa tecnologia consente di avere batterie potenti ma senza impattare sullo spessore; prendendo per buone le indiscrezioni, non sembra poi così irreale che Galaxy S25 Edge abbia dalla sua un’unità non troppo capiente.

Galaxy S25 Edge (evento Unpacked)

Comunque ormai il dado è tratto: quello degli smartphone ultrasottili sarà il nuovo trend del 2025 e secondo il noto insider arriveranno modelli a marchio Xiaomi, OPPO e vivo. Ma i rivali cinesi potrebbero avere una marcia in più, ossia le batterie al silicio-carbonio; i brand che abbiamo citato hanno iniziato ad utilizzarle da tempo e di conseguenza dovrebbero presentare telefoni sottilissimi, ma con batterie di molto superiori rispetto a quella di Galaxy S25 Edge.

Come al solito c’è sempre un risvolto: stando a Digital Chat Station una buona parte di questi telefoni sarà di fascia media. Insomma, un dettaglio che può essere percepito sia come un pregio che come un difetto: magari avremo tra le mani smartphone meno potenti rispetto al terminale Samsung, ma ad un prezzo forse più ghiotto.

