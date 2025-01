Xiaomi MIX Flip 2: brutte notizie per la fotocamera, ma avrà due novità

Il 2024 è stato un anno particolare per Xiaomi: non solo abbiamo assistito al debutto degli ultimi modelli top della serie 15, ma c’è stato il lancio di ben due smartphone pieghevoli. Il “solito” MIX Fold è arrivato insieme a MIX Flip: sono passati solo pochi mesi e già ci sono dettagli sul futuro pieghevole a conchiglia. Ecco che cosa sappiamo di Xiaomi MIX Flip 2, secondo le ultime novità leak direttamente dalla Cina.

Xiaomi MIX Flip 2 certificato in versione cinese e Global: ecco quando dovrebbe arrivare e cosa aspettarsi

Crediti: Xiaomi

Può sembrare alquanto prematuro parlare di Xiaomi MIX Flip 2 eppure ci sono vari primi indizi dedicati al prossimo pieghevole a conchiglia del brand. Evidentemente il dispositivo ha raggiunto e magari superato i traguardi sperati, tant’è che la casa cinese ha iniziato presto i lavori per il secondo capitolo. E infatti sono spuntate ben due certificazioni, in riferimento a terminali siglati 2505APX7BC e 2505APX7BG. Si tratterebbe proprio di Xiaomi MIX Flip 2, in versione cinese e perfino in quella Global.

Crediti: Xiaomitime

Non vi è ancora la certezza assoluta, ma le sigle ricordano molto quelle del primo modello (2405CPX3DC e 2405CPX3DG) e secondo vari insider asiatici si tratterebbe proprio del successore pieghevole. I numeri di modello di Xiaomi celano spesso il periodo d’uscita. In questo caso i numeri “2505” indicherebbero proprio il mese di maggio 2025: Xiaomi MIX Flip 2 potrebbe uscire in questo periodo oppure a luglio 2025 (il primo è uscito il 19 luglio 2024).

Crediti: Xiaomitime

Parlando delle specifiche, Xiaomi MIX Flip 2 dovrebbe essere più sottile del predecessore ed avere una scocca con resistenza all’acqua di tipo IPX8; a livello tecnico le ultime novità guardano al top, con la presenza dello Snapdragon 8 Elite. Il pieghevole dovrebbe anche avere il supporto alla ricarica wireless (assente a bordo del primo capitolo) mentre il comparto fotografico sarà ancora una volta in collaborazione con Leica: in fondo l’attuale Flip Phone è un vero e proprio top di gamma, senza compromessi.

Si vocifera poi di uno schermo pieghevole da 6,85″ 1.5K con tecnologia LTPO e di una batteria maggiorata (ma non ci sono ancora i dettagli sulle dimensioni); lato fotocamera ci sarebbe un modulo selfie da 32 MP ed una dual camera da 50 + 50 MP con un ultra-wide. Insomma, il comparto fotografico mancherebbe del teleobiettivo (come anticipato da indiscrezioni precedenti). L’insider Digital Chat Station sostiene che avremo uno schermo secondario di grandi dimensioni, probabilmente con bordi leggermente curvi, ma non è chiaro se resterà da 4″ o sarà più ampio.

Nel complesso il prossimo Xiaomi MIX Flip 2 sembra essere un buon upgrade del primo capitolo, con due aggiunte gradite (la resistenza all’acqua e la ricarica wireless) ma la mancanza del teleobiettivo.

Xiaomi MIX Flip 2 – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IPX8

Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

(1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Display interno AMOLED LTPO da 6,85″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz

da (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da / con ricarica da 67W e ricarica wireless

con ricarica da e ricarica Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e ultra-wide, lenti Leica Summilux

(f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e ultra-wide, lenti Selfie camera OV32B da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, NFC, sensore IR

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

