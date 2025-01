Xiaomi MIX Flip 2 avrà una “nuova” fotocamera, ma mancherà qualcosa

Dopo le grosse anticipazioni di fine anno, eccoci di nuovo a parlare del prossimo pieghevole a conchiglia targato Xiaomi, stavolta con novità sul comparto fotografico. Xiaomi MIX Flip 2 potrebbe rinunciare ad una della sue caratteristiche, almeno stando a quanto emerso nelle ultime ore: se si tratta di un passo indietro è da vedere, ma per alcuni utenti potrebbe essere una mancanza abbastanza grave (specialmente a confronto con il primo capitolo).

Xiaomi MIX Flip 2: ecco il comparto fotografico del prossimo top di gamma pieghevole

Crediti: Xiaomi

Secondo le ultime novità Xiaomi MIX Flip 2 dovrebbe rinunciare al teleobiettivo in favore di un sensore ultra-grandangolare: è quanto emerso dal codice del software del brand cinese in riferimento al dispositivo siglato O18, 2505APX7BG e 2505APX7BC (ossia il prossimo flip phone). Ricordiamo che il primo Xiaomi MIX Flip è dotato di un doppio modulo da 50 + 50 MP composto da un sensore Light Hunter 800 con OIS ed un teleobiettivo; il tutto con lenti Leica. Il secondo capitolo avrebbe dalla sua ancora una volta un comparto da 50 + 50 MP, ancora una volta con il medesimo Light Hunter 800. Tuttavia, ad accompagnare quest’ultimo ci sarebbe un sensore ultra-wide S5KJN5.

Sicuramente questo cambiamento può essere percepito come un passo indietro, ma resta da vedere quali saranno le altre caratteristiche. I leak precedenti parlano chiaro: Xiaomi MIX Flip 2 dovrebbe arrivare anche in versione Global (come il modello attuale) e il lancio potrebbe essere previsto intorno a maggio 2025. Secondo quanto emerso il dispositivo avrebbe un corpo più sottile e dovrebbe avere dalla sua la potenza dello Snapdragon 8 Elite; inoltre ci sarebbe anche un’aggiunta gradita, ossia il supporto alla ricarica wireless (assente sul primo modello).

