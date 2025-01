Questi occhiali smart Xiaomi sono alla moda e mandano in pensione le TWS

Con gli occhiali smart audio di Xiaomi ti liberi dal fastidio delle cuffie TWS, specialmente se sei tra gli utenti più sensibili alle soluzioni in-ear: grazie a questo gadget puoi ascoltare musica ed effettuare chiamate in totale libertà, indossando un accessorio stiloso e alla moda.

Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses sono gli occhiali per la musica dal look stiloso, ora in offerta lampo su Banggood

Crediti: Xiaomi

Gli occhiali Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses sono stati lanciati in Cina (in versione standard e Joy Edition) ma ora debuttano anche alle nostre latitudini grazie allo store Banggood. Il prezzo è di 105€ in offerta lampo e al momento sono acquistabili in tre design differenti (Pilot, Round e Square Half Frame). Si tratta di una soluzione leggera (dal peso di circa 37 grammi) e dal look fresco, ideale per completare l’outfit con un tocco tech (ma senza rinunciare allo stile).

Crediti: Xiaomi

Gli occhiali si collegano allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 e sostituiscono completamente le cuffie: si tratta infatti di un gadget audio, pensato per l’ascolto della musica e le conversazioni telefoniche. Tra le varie caratteristiche abbiamo la certificazione IP54, fino a 10 ore di autonomia (riproduzione musicale), un pratico design open ear e un algoritmo avanzato che migliora l’audio durante le chiamate. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

