La Power Bank magnetica di Xiaomi è il top per iPhone, a meno di 50€

Il mese di gennaio non ha portato soltanto il lancio in Italia della serie Redmi Note 14 e dei nuovi indossabili Watch 5 e Buds 6 Pro, ma anche una novità per i fan di Cupertino. Xiaomi Magnetic Power Bank 6.000 mAh è il gadget perfetto per il tuo iPhone: migliora l’esperienza di ricarica, è facile da portare sempre con te e costa meno di 50€.

Xiaomi Magnetic Power Bank 6.000 mAh ufficiale in Italia: specifiche, caratteristiche e prezzo del nuovo accessorio per iPhone

Crediti: Xiaomi

Questo accessorio per dispositivi Apple è stato lanciato prima in Cina ed ora è disponibile anche alle nostre latitudini. Si tratta di una Power Bank con supporto allo standard Qi2: la potenza in uscita per la ricarica wireless è di 15W per i dispositivi compatibili delle serie iPhone 13, 15 e 15; per gli altri dispositivi Apple con supporto MagSafe, la potenza massima in uscita è di 7,5W. Xiaomi Magnetic Power Bank presenta un’elegante scocca in nano pelle, ospita una batteria 6.000 mAh ed offre un pratico supporto incorporato: si apre in un attimo e diventa una pratica basetta verticale per il tuo iPhone.

Crediti: Xiaomi

Inoltre la ricarica wireless può essere utilizzata mentre il dispositivo è in carica, consentendo la ricarica simultanea di entrambi (telefono e Power Bank) con un unico cavo. Il prezzo di Xiaomi Magnetic Power Bank 6.000 mAh è di 44,9€: il debutto in Italia è avvenuto silenziosamente, nel corso del mese di gennaio, ed è in vendita tramite lo store ufficiale del brand. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

