Il levapelucchi Xiaomi elimina un problema fastidioso e bastano solo 13€

Il ferro da stiro verticale di Xiaomi è utile in viaggio e a casa (e costa solo 24€ in offerta) mentre questo ennesimo gadget della compagnia cinese è perfetto per completare la cura dei tuoi capi. Xiaomi Lint Remover è il levapelucchi elettrico compatto, facile da utilizzare e dal prezzo contenuto: bastano solo 12,9€ per dire addio a pallini e pelucchi dai tuoi vestiti preferiti.

Xiaomi Lint Remover è il levapelucchi elettrico del brand: compatto e facile da utilizzare, costa poco ed elimina pallini e pelucchi

Grazie a Xiaomi Lint Remover, i tuoi capi di abbigliamento possono tornare come nuovi: il dispositivo leva in modo efficiente i fastidiosi pelucchi, senza danneggiare i tessuti (grazie alla maglia in acciaio rinforzato da soli 0,35 mm). Il levapelucchi elettrico è dotato di un’aspirazione potente, in modo da non lasciare eventuali residui; basta una passata per eliminare il problema e può essere utilizzato su qualsiasi tipo di capo (maglie, cappotti, pantaloni, sciarpe, cappelli, calze ma anche cuscini, giochi e biancheria da letto). Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile (tramite Type-C), con un’autonomia di circa 3 ore. Grazie alle dimensioni compatte (145 x 62 x 65 mm, 213 grammi) può essere riposto senza ingombro (e portato anche in viaggio).

Il levapelucchi elettrico Xiaomi Lint Remover (MQXJQ01KL) è disponibile all’acquisto in Italia tramite lo store ufficiale, al prezzo di 12,99€ (lo trovate anche su AliExpress con spedizione gratis). Si tratta di un gadget utile ed economico, dal look minimale: insomma, nel perfetto stile del brand. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

