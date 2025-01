I tablet Xiaomi come Steam Deck: su Android gireranno i giochi Windows

La compagnia di Lei Jun ha annunciato una novità che stravolgerà il gaming su tablet: al momento si tratta di una funzionalità disponibile in beta chiusa e con accesso limitato (solo in Cina) ma teniamo le dita incrociate e speriamo di vederla implementata per tutti quanto prima. WinPlay Engine debutta su Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 e permette di giocare ai giochi Windows sul tablet HyperOS.

Xiaomi annuncia WinPlay Engine per Pad 6S Pro 12.4 (in Cina) e permette di giocare ai titoli Windows direttamente da tablet

Crediti: Xiaomi

In pratica l’azienda cinese ha annunciato un emulatore di Windows per Android ma ottimizzato esclusivamente per il gaming. Xiaomi WinPlay Engine consente di avviare i giochi Windows direttamente su tablet Android con HyperOS: non si tratta di cloud gaming ma di giochi in locale, quindi senza la necessità di una connessione ad internet attiva. Dai dettagli ufficiali scopriamo che è possibile anche installare Steam: ciò vuol dire che questa nuova tecnologia è in grado di far girare anche i giochi presenti nella celebre libreria di Valve. Ovviamente non è detto che tutti i titoli saranno compatibili; probabilmente lo saranno quelli già compatibili con Steam Deck o in generale con Linux.

Crediti: Xiaomi

In base a quanto riportato da Xiaomi prestazioni e stabilità sono alle stelle; inoltre è presente anche il supporto ad un vasto numero di periferiche da gaming (come mouse, tastiere e controller) per un’esperienza simile a quella di un PC. Entrando più nel dettaglio a livello di performance, secondo quanto riportato la perdita di prestazioni della GPU è del 2,9% (grazie alla tecnologia Xiaomi HyperCore).

Ovviamente è bene sottolineare che Xiaomi WinPlay Engine è ancora in fase di sviluppo e che al momento è limitato solo agli utenti cinesi in possesso di Pad 6S Pro (selezionati per l’apposito programma beta). Di certo prima di vedere una versione stabile ci vorrà del tempo mentre per quanto riguarda il debutto Global teniamo le dita incrociate. Infine ricordiamo che questa non è la prima volta che si parla di emulare Windows su Android (Winlator è un esempio lampante) mentre lato gaming Apple ha presentato il suo Game Porting Toolking, per eseguire i giochi Windows direttamente su Mac.

