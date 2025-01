Questo è il ferro da stiro verticale più economico di Xiaomi, ora a 25€

Dopo l’ultimo modello lanciato lo scorso dicembre, torniamo a parlare dell’ecosistema Xiaomi e dei prodotti dedicati alla stiratura, stavolta con un’occasione imperdibile. Xiaomi Handheld Garment Steamer è il ferro da stiro verticale portatile perfetto da utilizzare in viaggio ed ora è in sconto a soli 24,9€ (nello shop ufficiale del brand).

Xiaomi Handheld Garment Steamer è il ferro da stiro verticale da portare in viaggio: compatto, utile e dal prezzo vantaggioso

Questo ferro da stiro verticale è caratterizzato da dimensioni contenute ed un corpo pieghevole: è facile da riporre e comodo da portare in viaggio (pesa solo 770 grammi), utilissimo per rimuovere le pieghe in un lampo. Xiaomi Handheld Garment Steamer monta un pannello di grandi dimensioni in alluminio con rivestimento in smalto ceramico e grazie alla funzione di riscaldamento rapido è pronto in soli 26 secondi; il suo design consente sia una stiratura orizzontale che verticale mentre il vapore pressurizzato (30.000 PA) offre la massima igiene rimuovendo il 99,99% di batteri ed acari. Il dispositivo consente una stiratura precisa e senza macchie d’acqua e può essere utilizzato su vari tessuti (sintetici, cotone, seta, lino, nylon, lana). Il serbatoio dell’acqua ha una capienza di 160 ml, utile per stirare fino a 6 capi.

Xiaomi Handheld Garment Steamer è il ferro da stiro verticale più economico della compagnia cinese ed è disponibile all’acquisto tramite lo store ufficiale: il prezzo è di 24,9€ in offerta lampo, ovviamente con spedizione dall’Italia. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

