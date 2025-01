Xiaomi 15 Ultra avvistato dal vivo per la prima volta: ecco il “nuovo” design

Il top di gamma di Xiaomi si fa sempre più vicino: l’uscita è in programma per il prossimo mese ed ora una presunta immagine dal vivo sembra “confermare” in design. Xiaomi 15 Ultra sarà il Camera Phone della casa di Lei Jun per il 2025 e – ovviamente – non possiamo che aspettarci grandi cose.

Xiaomi 15 Ultra mostrato per la prima volta in una foto dal vivo: il flagship è sempre più vicino

14 Ultra – Crediti: Xiaomi

Il design del prossimo top di gamma di Xiaomi è stato anticipato da render e “radiografie”, ma questa è la prima volta che ci viene mostrato dal vivo. Xiaomi 15 Ultra non dovrebbe presentare stravolgimenti lato estetico: ci sarà ancora una volta un enorme modulo fotografico circolare, ma con un posizionamento diverso dei sensori rispetto a Xiaomi 14 Ultra. Il logo Leica in bella vista mette in evidenza la collaborazione tra i due marchi; non viene mostrata la parte frontale, ma è impossibile non aspettarsi un display Micro Quad Curved con punch hole (come il predecessore).

Crediti: @That_Kartikey (X)

Ancora una volta ci troveremo alle prese con un Camera Phone e secondo le ultime indiscrezioni farà affidamento sul sensore LYT-900 da 1″ e 50 MP (lo stesso di 14 Ultra), supportato da un ultra-wide Samsung JN5 (50 MP), un teleobiettivo 3X IMX858 (50 MP) ed un teleobiettivo periscopico Samsung HP9 da 200 MP (la grande novità sarebbe l’aggiunta di quest’ultimo). Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto di leak: sul comparto fotografico aleggiano dei dubbi in merito all’identità del sensore principale da 1″, ma la configurazione generale non dovrebbe cambiare. La presentazione di top di gamma è attesa per fine febbraio, mentre il debutto Global dovrebbe avvenire in occasione del MWC 2025 (insieme al resto della serie Xiaomi 15).

Scheda tecnica presunta

dimensioni 161,4 x 75,3 x 9,2 mm per circa 220 grammi

certificazione IP69

display Tandem OLED LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (forse ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W

con ricarica da e ricarica da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con Sony inedito da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti Leica Summilux con apertura variabile , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X, teleobiettivo periscopico ISOCELL HP9 con zoom 5X o 10X

con da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti con , OIS, ultra-grandangolare, con zoom 3X, teleobiettivo con zoom 5X o 10X selfie camera da 50 MP oppure da 32 MP

oppure da Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

