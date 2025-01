Xiaomi 15 Ultra sarà anche Global: ecco quando arriverà in Europa

Il lancio in Cina è avvenuto a fine 2024 ed noi occidentali siamo in attesa del debutto internazionale: la serie 15 di Xiaomi si avvicina sempre di più, ma il vero protagonista sarà il modello Ultra, ancora inedito in patria. Siete curiosi di sapere se Xiaomi 15 Ultra arriverà anche in versione Global? Ebbene, finalmente arriva una risposta ufficiale a questa domanda e ci sono buone notizie.

Xiaomi 15 Ultra anche in versione Global? La risposta arriva direttamente dalla casa cinese

Crediti: Xiaomi

Il prossimo Xiaomi 15 Ultra arriverà a stretto giro e, proprio come avvenuto con l’attuale 14 Ultra, sarà lanciato anche in versione Global. La prima “conferma” è arrivata dalla certificazione IMEI dove lo smartphone è comparso sia con il nome commerciale che con varie sigle: 25010PN30C riguarda il mercato cinese, 25010PN30G fa riferimento alla versione Global e 25010PN30I indica il lancio in India. Quindi anche senza informazioni ufficiali possiamo già dormire sonni tranquilli.

Crediti: GizmoChina

Tuttavia la casa cinese non è rimasta con le mani in mano: Lu Weibing, presidente del gruppo Xiaomi, ha snocciolato vari dettagli nel corso di un live streaming (in Cina). Rispondendo alle domande degli utenti, il dirigente ha confermato in via ufficiale che Xiaomi 15 Ultra arriverà a febbraio 2025, dopo il Capodanno cinese. La festività durerà fino al 12 febbraio, quindi il lancio sarebbe in programma nella seconda metà del mese, probabilmente nel corso della settimana dal 24 febbraio al 2 marzo. Inoltre il capo di Xiaomi ha confermato che il lancio Global avverrà simultaneamente.

Volendo fare un pronostico, probabilmente la compagnia cinese replicherà quanto visto lo scorso anno: Xiaomi 14 Ultra è stato annunciato in Cina il 22 febbraio 2024 e poi a livello Global insieme a Xiaomi 14, il 25 febbraio 2024 (durante il MWC 2024). Quasi sicuramente avremo lo stesso schema: Xiaomi 15 Ultra verrà presentato entro fine febbraio e poi sarà ufficiale anche da noi in occasione della fiera catalana. Il MWC 2025 si terrà dal 3 al 6 marzo e sarebbe di certo il palcoscenico perfetto per lanciare le ultime novità tech, come confermato anche nei mesi passati dal noto leaker Yogesh Brar (che puntava il dito proprio verso la fiera tech di Barcellona per la prestazione in Europa). Ricordiamo che oltre al modello Ultra, siamo anche in attesa di Xiaomi 15 e 15 Pro, già lanciati in Cina.

Xiaomi 15 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni 161,4 x 75,3 x 9,2 mm per circa 220 grammi

certificazione IP69

display Tandem OLED LTPO da 6,73″ 2K (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate 1-120 Hz , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit

da (3.200 x 1.440 pixel), refresh rate , protezione Xiaomi Shield Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, PWM Dimming da 1.920 Hz e luminosità fino a 3.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (forse ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6

di RAM LPDDR5X o LPDDR6 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e ricarica wireless da 80W

con ricarica da e ricarica da 80W fotocamera da 50 + 50 + 50 + 200 MP con Sony inedito da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti Leica Summilux con apertura variabile , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo con zoom 3X, teleobiettivo a periscopio ISOCELL HP9 con zoom 10X

con da 1″ oppure un sensore micro quattro terzi (M4/3, full frame in 4:3), lenti con , OIS, ultra-grandangolare, con zoom 3X, teleobiettivo a con zoom 10X selfie camera da 50 MP oppure da 32 MP

oppure da Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, NFC, comunicazione satellitare bidirezionale

Android 15 sotto forma di HyperOS 2

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le