Xiaomi 15 Pro arriverà in Italia? Ci saranno solo due top di gamma

Arrivano nuove indiscrezioni sul futuro della serie Xiaomi 15 Global, in particolare per quanto riguarda il debutto del modello maggiore Pro. Ecco quando dovrebbero arrivare i prossimi top di gamma in versione internazionale e da quanti telefoni sarà composta la serie.

Xiaomi 15 Pro Global: brutte notizie per chi punta alla versione superiore

Nei giorni scorsi alcuni insider hanno parlato di un possibile debutto già a febbraio, ma in queste ore ecco che viene corretto il tiro. Come visto anche in precedenza Xiaomi 15 e 15 Ultra dovrebbero vedere la luce in versione Global in occasione del MWC 2025, la fiera tech di Barcellona che si terrà dal 3 al 6 marzo. La compagnia di Lei Jun dovrebbe replicare la strategia dello scorso anno, ossia il debutto del modello Ultra a febbraio in Cina e poco dopo a livello internazionale; inoltre pare che non ci sarà uno Xiaomi 15 Pro Global, proprio come avvenuto con la scorsa generazione.

Xiaomi ha già confermato in via ufficiale che il flagship 15 Ultra sarà presentato nel corso del mese di febbraio, quindi l’uscita Global alla fiera catalana non sembra poi così irreale. Inoltre quest’anno ci sarà un’aggiunta inedita per la serie top cinese, ossia Xiaomi 15S Pro: secondo le indiscrezioni sarà il primo modello del brand equipaggiato con il tanto chiacchierato chipset proprietario. Quest’ultimo non è una fantasia né un rumor, ma è stato ufficializzato negli ultimi mesi dello scorso anno. Comunque sembra che, almeno per il momento, il modello della serie S resterà un’esclusiva cinese e non arriverà in versione Global.

Quindi, riepilogando, in Italia dovrebbero arrivare solo Xiaomi 15 e 15 Ultra e ancora una volta sarà esclusa la variante Pro. Ovviamente come al solito si tratta di indiscrezioni e l’ultima parola spetta sempre alla casa di Lei Jun.

Quali sono le differenze tra Xiaomi 15 e 15 Pro?

Le differenze tra il modello standard e il fratello maggiore Xiaomi 15 Pro riguardano principalmente il display, la batteria e il comparto fotografico. Di seguito trovate un breve confronto che mostra cosa cambia tra i due top di gamma. Inoltre qui trovate anche un utile confronto tra la serie Xiaomi 15 e l’attuale gamma 14.

Xiaomi 15 Xiaomi 15 Pro Dimensioni 152,3 x 71,2 x 8,08/8,48/8,36 mm



191/192/189 grammi 161,3 x 75,3 x 8,35/8,73 mm



213/219 grammi Impermeabilità IP68 IP68 Display • OLED

• Flat

• 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.200 nit

• Xiaomi Dragon Crystal Glass • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,73″ 2K+ (3.200 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming

• 3.200 nit

• Xiaomi Dragon Crystal Glass Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Elite

3 nm TSMC CPU 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M GPU Adreno 830 Adreno 830 RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Lettore d’impronte ad ultrasuoni sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP Light Hunter 900 f/1.62, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo, f/2.5, zoom 5x, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, FoV da 115° • 50 MP Light Hunter 900 f/1.44, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo periscopico, f/2.5, zoom 5x, OIS

• 50 MP ultra-wide f/2.2, FoV da 115° Feature • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 • Lenti Leica Summilux

• Xiaomi AISP 2.0 Selfie Omnivision OV32B 32 MP Omnivision OV32B 32 MP Batteria 5.400 mAh 6.100 mAh Ricarica 90W 90W Ricarica wireless 50W 50W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS 2

Android 15 HyperOS 2

Android 15

