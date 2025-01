Grok si stacca da Twitter/X: ecco l’app ufficiale di xAI per battere ChatGPT

Le ultime indiscrezioni emerse in rete sono state finalmente confermate, la startup xAI di Elon Musk si sta preparando a competere seriamente con OpenAI lanciando una versione “standalone” di Grok, il chatbot attualmente disponibile in Twitter/X. Lanciata alla fine del 2023, questa intelligenza artificiale si è contraddistinta per la possibilità di generare testi ed immagini senza troppe limitazioni, lasciando molto a desiderare per quanto riguarda la moderazione dei contenuti.

Presto non servirà più X per utilizzare l’intelligenza artificiale di Grok

Crediti: xAI

Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, Elon Musk vorrebbe battere OpenAI nel loro stesso settore e per farlo il primo passo sarebbe l’emancipazione di Grok. Il chatbot di Twitter/X potrebbe molto presto avere un’app ufficiale (probabilmente legata al brand xAI) per consentire l’accesso e l’utilizzo anche senza il popolare social network. Il servizio è attualmente legato agli abbonamenti X Premium, quindi è lecito pensare che chi ha già accesso a Grok potrà mantenerlo anche nella futura app ufficiale.

L’obiettivo è quello di competere in modo serio con OpenAI, leader del settore, che con il suo ChatGPT è praticamente presente su tutte le piattaforme più utilizzate (iOS, Android, Windows, macOS). L’app di Grok, finalmente, è disponibile su iOS negli Stati Uniti e nelle prossime settimane (presumibilmente) arriverà anche nel resto del mondo. Al momento non ci sono informazioni sulla versione Android, che sembra però essere ugualmente in programma.

Potete scaricare l’app ufficiale di Grok sul vostro dispositivo iOS utilizzando un account statunitense tramite questo link.

Ultimo aggiornamento: 9 gennaio

