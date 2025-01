Via libera per WhatsApp Pay: ecco i nuovi pagamenti tramite app

Da qualche anno Meta sta lavorando ad un sistema di pagamenti tramite app da integrare direttamente in WhatsApp, con i primi paesi che dal 2020 hanno già avuto modo di testare questa funzionalità. WhatsApp Pay, infatti, è già disponibile in India e da oggi senza alcun tipo di limitazione per il numero degli utenti, grazie alla rimozione di tutte le restrizioni applicate dal governo.

WhatsApp Pay arriva in India senza limitazioni: a quando nel resto del mondo?

Crediti: WhatsApp

WhatsApp Pay è una funzione della celebre app di messaggistica istantanea che permette agli utenti di scambiare denaro senza dover utilizzare servizi di terze parti. Questa particolare funzionalità, da oggi è disponibile senza alcun tipo di limitazione in India, dopo che nel 2020 aveva debuttato con un limite imposto dal governo di appena 40 milioni di utenti. Con l’accordo raggiunto tra Meta e il National Payments Corporation of India, tutti gli utenti di WhatsApp nel paese potranno utilizzare questo servizio.

La disponibilità del servizio in India fungerà probabilmente come rampa di lancio per altri paesi emergenti, per poi concedere a Meta la possibilità di decidere se implementare WhatsApp Pay anche nel resto del mondo. Il nuovo sistema di pagamento di WhatsApp, quindi, potrebbe essere una delle grandi novità del 2025 (o del 2026) con la speranza che la funzionalità possa arrivare anche in Europa e in Italia.

