Su WhatsApp sarà possibile utilizzare più account, ma quando? La funzione torna in beta

Nonostante l’annuncio ufficiale da parte dal CEO di Meta, dopo più di un anno una delle funzioni più attese dagli utenti di WhatsApp continua a mancare nella celebre app di messaggistica istantanea. Stiamo ovviamente parlando della possibilità di aggiungere più account alla propria app, senza dover necessariamente smanettare con versioni clonate oppure dispositivi aggiuntivi. Dopo l’annuncio ufficiale qualcosa deve essere andato storto, ma adesso la funzione multi-account è tornata in beta e potrebbe essere rilasciata molto presto.

Multi-account su WhatsApp: la nuova funzione appare nella beta su Android

Crediti: Mark Zuckerberg @ WhatsApp

Nell’ottobre del 2023, con un post nel suo canale ufficiale di WhatsApp, Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo su WhatsApp di una funzione attesa davvero da tantissimi utenti: la possibilità di gestire più account da una singola app o smartphone. Il multi-account, infatti, permetterà di utilizzare due o più account di WhatsApp sullo stesso dispositivo, senza dover ricorrere alla clonazione dell’app (su Android) oppure utilizzare la versione web.

Il blog ufficiale, inoltre, spiegava come sarebbe stata sfruttata questa funzione: “Per configurare un secondo account, avrai bisogno di un secondo numero di telefono e di un’altra scheda SIM o di un telefono che supporta più SIM o eSIM. A questo punto, ti basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e cliccare su Aggiungi account“, ma da allora di questa funzionalità non se n’è saputo veramente più nulla.

Crediti: WaBetaInfo

Nelle ultime settimane, però, il funzione multi-account è tornata nelle versioni beta di WhatsApp per iOS e Android, mostrando i miglioramenti ottenuti nel corso dell’ultimo anno. La funzionalità sembra ormai essere pronta per essere rilasciata e già il prossimo aggiornamento potrebbe vedere finalmente l’introduzione del tanto atteso supporto per il multi-account. Resta da capire, tuttavia, se questa funzionalità sarà disponibile anche sul web e sui dispositivi secondari (ovvero quelli collegati tramite codice QR).

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le