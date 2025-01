Le chat con l’AI in arrivo anche su WhatsApp: ecco le prime immagini

Nelle scorse settimane, Meta ha confermato l’intenzione di portare sui propri social network (in particolare Facebook e Instagram) dei profili interamente gestiti dall’intelligenza artificiale, con cui conversare e scambiare interazioni. Questa funzione, a quanto pare, sarà disponibile anche su WhatsApp ed abbiamo già anche le prime immagini dei chatbot in azione.

I profili AI stanno arrivando anche su WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione 2.25.1.24 Beta di WhatsApp per Android, infatti, per alcuni utenti è comparsa una nuova tab denominata “AIs” dove sono presenti tutti i chatbot con cui sarà possibile conversare in futuro. I profili sono suddivisi per categorie, e funzionalità, ma in primo piano ci sono quelli più popolari al momento. Si potrà quindi conversare con le intelligenze artificiali addestrate in campi specifici, come quello del supporto emotivo, oppure quelle per i consigli sulle relazioni.

La nuova tab dedicata all’AI andrà a sostituire quella delle Community, una funzionalità che non sembra non aver guadagnato la popolarità sperata in questi ultimi mesi e che quindi potrebbe lasciare il posto alle nuove funzionalità. Al momento non sappiamo se le conversazioni con i chatbot saranno disponibili in tutto il mondo, visto che Meta AI è ancora assente dall’Europa, ma non possiamo far altro che sperare che con l’aggiunta delle nuove funzioni anche l’intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg possa sbarcare sulle nostre sponde.

