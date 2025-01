vivo sta per lanciare il gemello economico di Galaxy S25 Edge

L’annuncio di Samsung Galaxy S25 Edge ha lasciato tutti a bocca asciutta: le informazioni ufficiali sono poche e il lancio è lontano, ma il telefono ultrasottile fa gola proprio per questa sua particolarità. Intanto i brand cinesi si preparano a fare guerra a questo dispositivo, mettendo a punto a loro volta smartphone ancora più sottili. In questo clima infuocato ecco spuntare il “piccolo” vivo Y04: il budget phone è stato certificato di recente con le prime immagini e, curiosamente, presenta un look molto simile a quello del modello di Samsung.

vivo Y04 somiglia a Samsung Galaxy S25 Edge ma di certo costerà molto meno

Crediti: NCC

Rispetto al resto della serie Galaxy S25, la versione Edge avrà uno stile leggermente differente, caratterizzato da una doppia fotocamera in un modulo a capsula (che contiene anche il flash LED). In queste ore vivo Y04 è stato certificato dall’ente NCC con tanto di immagini e il design è molto simile a quello dell’illustre rivale. Ovviamente non aspettiamoci performance sulla stella linea: il telefono di vivo è un modello economico anche se al momento si sa molto poco. L’unico dettaglio – a parte il design – riguarda la batteria, un’unità da 5.500 mAh con ricarica da 15W.

Questa somiglianza può essere bollata come una curiosa coincidenza: in realtà lo stile del nuovo Samsung non è proprio inedito e anche OnePlus Nord CE 4 e Nord CE 4 Lite adottano un look simile. Di conseguenza, da parte di vivo Y04 non ci aspettiamo un profilo ultrasottile; comunque il vero rivale di Galaxy S25 Edge dovrebbe arrivare in un secondo momento dato che – secondo le ultime indiscrezioni – Xiaomi, OPPO e vivo avrebbero intenzione di sfidare il nuovo arrivato con dei telefoni altrettanto sottili.

Crediti: NCC

Il primo smartphone ultrasottile della serie Galaxy S arriverà nel corso dei prossimi mesi, pare ad aprile o maggio. Nel frattempo si parla già delle possibili specifiche sia in termini di indiscrezioni che con informazioni più tangibili, grazie alla certificazioni. A questo proposito sembra che Samsung Galaxy S25 Edge sarà super sottile ma avrà una batteria di dimensioni molto contenute (quindi non un’unità con tecnologia al silicio-carbonio).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le