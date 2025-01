vivo X200 Ultra certificato con tanto di immagini: ecco il design del top di gamma

Il prossimo super flagship di vivo è stato certificato dal TENAA, con tanto di immagini. L’ente cinese ci permette di dare un primo sguardo al design di vivo X200 Ultra ma non sembrano esserci stravolgimenti; di conseguenza le vere novità saranno all’interno, con un comparto tecnico al passo con le novità degli ultimi mesi.

vivo X200 Ultra certificato dal TENAA: le prime immagini svelano il design del prossimo flagship della serie

Come avvenuto anche tra la serie vivo X100 e il fratello maggiore X100 Ultra, anche in questo caso le differenze estetiche tra gli smartphone sono quasi inesistenti. vivo X200 e X200 Pro presentano il logo Zeiss al centro del modulo fotografico mentre il prossimo modello di punta è dotato del medesimo look, ma con il logo spostato in alto a destra (sempre all’interno del modulo). Insomma, vivo X200 Ultra non sembra una rivoluzione in fatto di stile ma segna una continuità sia con i due top di gamma della serie attuale che con i predecessori.

In base a quanto emerso, il nuovo flagship dovrebbe avere a bordo uno schermo OLED 2K con refresh rate elevato, il chipset Snapdragon 8 Elite con storage fino a 1 TB, una batteria capiente da 6.000 mAh, il supporto alla ricarica cablata da 100W e la ricarica wireless. Passando al comparto fotografico, vivo X200 Ultra sembra offrire una configurazione simile a quella del precedente X100 Ultra: dovremmo avere un sensore principale da 50 MP con OIS (e dimensioni da 1/1,28″), un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP.

Molto probabilmente il prossimo X200 Ultra resterà un’esclusiva cinese (come OPPO Find X8 Ultra), almeno secondo quanto trapelato finora. Ricordiamo che dopo il lancio in Cina i nuovi vivo X200 e X200 Pro hanno fatto capolino anche in versione Global. Il lancio in Italia dovrebbe avvenire prossimamente, ma forse solo del modello Pro.

