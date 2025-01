vivo X200 Pro, batteria meno potente in alcuni paesi: come siamo messi in Italia?

Il nuovo anno ha visto il debutto dell’ultimo top di gamma targato vivo. In alcuni paesi Global sono stati presentati due modelli e in altri soltanto il fratello maggiore vivo X200 Pro, tra cui anche l’Italia (in Cina, in realtà, ci sono tre smartphone). Nelle ultime ore è emerso un dettagli importante: in Europa il flagship ha fatto capolino con una batteria meno potente rispetto alla controparte asiatica, ma si tratta di un evento limitato ad alcuni paesi. L’Italia l’ha scampata oppure anche noi abbiamo una batteria depotenziata?

vivo X200 Pro ha una batteria meno potente in Europa: ecco quali sono i paesi interessati

X200 Pro – Crediti: vivo

Rispondiamo subito alla domanda più importante: per fortuna in Italia vivo X200 Pro è stato rilasciato con la stessa batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh della versione cinese. Il top di gamma presenta un’unità potente e dallo spessore sottile, con il supporto alla ricarica cablata FastCharge da 90W e quella wireless da 30W. Se avete intenzione di acquistare il nuovo flagship vivo potete stare tranquilli.

Purtroppo in alcuni paesi in Europa il dispositivo è stato lanciato con una batteria meno potente: Austria, Ungheria e Germania presentano una variante equipaggiata con una soluzione da 5.200 mAh. Inoltre in Austria è stato distribuito anche vivo X200 standard, anche in questo caso con una batteria minore (da 5.800 mAh a 5.220 mAh). Comunque non è chiaro il motivo dietro questa scelta; inoltre dimensioni e peso restano invariati. Per fortuna si tratta di un dettagli che non ci riguarda: la nostra versione è completa a tutto tondo e non ci sono compromessi lato specifiche.

Scheda tecnica

dimensioni di 162,36 x 75,95 x 8,49 mm per un peso di 228 grammi

certificazione IP68

display Micro Quad Curved AMOLED LTPO 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a 120 Hz , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit

a da (2.800 x 1.260 pixel), refresh rate a , PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido avanzato

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X925 @ 3.62 GHz + 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 3.3 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.4 GHz) GPU Immortalis-G925

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 90W e wireless da 30W

con ricarica da e da 30W fotocamera da 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, teleobiettivo a periscopio Samsung HP9 ZEISS APO Super (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS

(f/1.57-2.67-2.0) con LYT-818, OIS, a periscopio Samsung HP9 (zoom ottico 3.7X, digitale 100X), ultra-wide, ottiche ZEISS selfie camera da 32 MP f/2.0 con zoom digitale 2x

f/2.0 con zoom digitale 2x Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 2.0, NFC, sensore IR, Google Gemini

Android 15 sotto forma di Funtouch OS 15 (con 4 anno di major update e 5 anni di patch di sicurezza)

