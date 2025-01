Ultimi giorni per gli sconti di Capodanno Geekmall: Ultenic U16 Flex in offerta ed altre occasioni d’oro!

Sta per terminare il periodo promozionale di Geekmall per i saldi di Capodanno: questi sono gli ultimi giorni per approfittare delle offerte, con tanti prodotti in flash sale con spedizione dall’Europa. E il risparmio raddoppia con i codici sconto dedicati!

I saldi di Capodanno Geekmall stanno per terminare e questi sono gli ultimi giorni di offerte

Tra i protagonisti di questi ultimi giorni di offerte per i saldi di Capodanno tech troviamo Ultenic U16 Flex, l’aspirapolvere senza fili in grado di raggiungere anche i punti più difficili. Come? Grazie al corpo flessibile e alla sua capacità di inclinarsi a 180°: in questo modo il vacuum cleaner può spingersi sotto mobili, letti e divani senza il minimo sforzo, in modo da pulire a fondo (anche gli angoli e le zone ostiche. Il suo design funzionale, unico alla potenza di aspirazione di 45.000 PA e all’autonomia fino a 60 minuti, lo rendono la soluzione ideale per una pulizia completa ed un’igiene profonda. La spazzola anti-groviglio è utilissima contro i peli dei nostri amici a quattro zampe e i peli.

Le occasioni targate Geekmall non finiscono qui: la lavapavimenti Proscenic F20A scende a meno di 200€ e di certo è da prendere al volo. Si tratta dell’alleato perfetto per le pulizie intelligenti, in grado di aspirare ad alta potenza e strofinare i pavimenti grazie alla sua spazzola rotante (con rilascio di acqua pulita e detergente). Tra le offerte del momento ci sono anche la Power Station FOSSiBOT F2400, l’ideale sia in viaggio che come multi-presa in casa oppure come soluzione di emergenza in caso di interruzioni di corrente.

Gli sconti di Geekmall per il Capodanno terminano il 13 gennaio: dai un’occhiata per non perdere nessuna occasione. Di seguito, invece, trovi una selezione con alcuni prodotti imperdibili. Se non visualizzi correttamente i box presenti all’interno dell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

