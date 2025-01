Questo monitor da gaming TITAN ARMY è imperdibile: 27″, 2K e 180 Hz a meno di 160€!

I saldi invernali dello store Geekmall si avviano verso la fine, ma questi ultimi giorni di sconti sono pieni di occasioni per risparmiare: il monitor da gaming TITAN ARMY P27GR scende ad un prezzo super conveniente ed è in ottima compagnia. Ecco le offerte del momento, tutti prodotti con spedizione dall’Europa e la possibilità di risparmiare ulteriormente con un codice sconto!

Ultimi giorni di saldi invernali Geekmall: TITAN ARMY P27GR in sconto ma le offerte non finiscono qui

Crediti: TITAN ARMY

La promo Winter Sale di Geekmall termina il 28 gennaio: questa è la pagina dell’iniziativa, dove troverai sconti anche fino al 60%! Per quanto riguarda le offerte del giorno è impossibile non farsi tentare da TITAN ARMY P27GR, monitor da gaming dal prezzo accessibile ma dotato di caratteristiche top. Il dispositivo offre uno schermo IPS da 27″ di diagonale con risoluzione 2K (2.560 x 1.440 pixel), frequenza di aggiornamento a 180 Hz e il supporto HDR10. Tra le altre caratteristiche abbiamo il supporto alla tecnologia Adaptive-Sync, il 99% di copertura della gamma sRGB, un tempo di risposta GTG di 1 ms e la possibilità di scegliere tra 10 scene intelligenti (per un’esperienza personalizzata in base al gioco).

La tecnologia DC Dimming assicura un’esperienza priva di sfarfallio e insieme alla bassa emissione di luce blu permettono di ridurre l’affaticamento degli occhi. Il prezzo del monitor da gaming TITAN ARMY P27GR scende a 159,9€: basta approfittare dell’offerta lampo attiva e riscattare il codice sconto “TAP27GR“. Se non visualizzi correttamente i box presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Oltre al modello targato TITAN ARMY, le offerte per i saldi invernali di Geekmall vedono protagonisti anche altri monitor da gaming: si tratta di soluzioni KTC, di cui uno con tecnologia Mini-LED. Tra le occasioni imperdibili ci sono anche due robot aspirapolvere Narwal Freo X: le pulizie diventano intelligenti, rapide e senza sforzo, con una spesa a partire da 239€.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

