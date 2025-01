TikTok: il ban dura poche ore, Trump interviene e ripristina il social

Quello di TikTok verrà probabilmente ricordato come il ban più breve della storia, grazie all’intervento del neo-eletto Presidente degli Stati Uniti d’America: Donald Trump. Dopo essere stato oscurato nelle prime ore del 19 gennaio, infatti, il social network di proprietà della compagnia cinese ByteDance sta già tornando online, dopo un blackout che non è arrivato a durare neanche 24 ore.

Trump salva TikTok, ma la battaglia con ByteDance è ben lontana dall’essere finita

Crediti: Wikipedia

Con un ordine esecutivo, il Presidente Donald Trump ha concesso a ByteDance più tempo per trovare una soluzione e vendere TikTok ad una compagnia statunitense. In questo modo, il social network è potuto tornare nuovamente online negli Stati Uniti, anche se le app ufficiali sembrano non essere ancora tornate disponibili su App Store e Google Play (potrebbe essere questione di ore, ormai).

Il piano di Trump per salvare TikTok sembrerebbe prevedere la vendita del 50% del social network ad una compagnia statunitense (e non più il 100% come in precedenza), in modo da andare incontro anche alle esigenze di ByteDance e del governo cinese. La situazione sembra essere in continua evoluzione e non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori informazioni a disposizione.

