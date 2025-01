La tua caldaia a gas o elettrica diventa smart, con questo termostato Tuya (a 34€)

Continuano le occasioni targate Banggood dedicate alla domotica: l’offerta del giorno mette sotto i riflettori il termostato smart YJ508, una soluzione Tuya disponibile in tre versioni e in promozione ad un prezzo particolarmente invitante. Rendi la tua casa intelligente, ma sempre puntando al risparmio!

Il termostato smart Tuya funziona con caldaia elettrica, a gas e impianto a pavimento: il prezzo è super conveniente

Crediti: Banggood

Il termostato smart Tuya YJ508 è disponibile in tre versioni, tutte in sconto a 34€ su Banggood: è possibile scegliere in base alle tue esigenze tra il modello per caldaia a gas, per scaldabagno elettrico oppure per l’impianto di riscaldamento a pavimento. Il funzionamento è lo stesso per tutte le versioni: si tratta di un termostato basato sulla piattaforma Tuya, che ti permette di accedere in modo smart al sistema riscaldamento della tua casa intelligente.

Crediti: Banggood

Ci sono i controlli da remoto (tramite l’app per smartphone), i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Home oppure è possibile usufruire dei pulsanti direttamente sul pannello. La retroilluminazione dello schermo è regolabile (sono presenti tre livelli); ovviamente è anche possibile programmare l’avvio e lo spegnimento della caldaia. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

