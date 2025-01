Rendere smart il termosifone non è mai stato così economico: bastano solo 15€

Rendere smart il riscaldamento non è mai stato così economico: bastano 15€ e trasformi il termosifone in un dispositivo intelligente grazie a questo termostato Tuya e Zigbee. Un prezzo davvero niente male per un accessorio imprescindibile in una smart home!

Questo termostato smart per termosifone è da prendere subito, a soli 15€ con Coupon

Crediti: Banggood

L’occasione arriva da Banggood: basta riscattare il codice sconto “BG3fec56” per veder scendere il prezzo a soli 15,8€. Il gadget è basato sulla piattaforma Tuya e funziona tramite il protocollo Zigbee; il termostato smart sostituisce la valvola del termosifone, trasformando quest’ultimo il un dispositivo intelligente. È possibile sfruttare i comandi vocali con Amazon Alexa e Google Assistant oppure utilizzare i controlli con lo smartphone (basta una semplice app). L’autonomia è affidata ad una coppia di batterie stilo, per un utilizzo fino a 365 giorni. Tramite l’app è anche possibile programmare l’attivazione e lo spegnimento del termosifone. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

