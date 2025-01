Con il termostato SONOFF anche il tuo termosifone diventa smart

Dopo aver visto l’occasione dedicata allo switch SONOFF Mini R4 (ancora attiva, nel momento in cui scriviamo), ecco un’altra occasione pensata per gli utenti che guardano alla domotica. SONOFF TRVZB è il termostato smart per radiatore, un gadget per connettere perfino il termosifone: ormai la smart home è davvero alla portata di tutti!

SONOFF TRVZB è il gadget per la tua casa intelligente: il termostato smart da radiatore è in offerta lampo su Banggood e il prezzo fa gola

Crediti: SONOFF

Per l’offerta dedicata a SONOFF TRVZB basta dare un’occhiata alla pagina dedicata: l’occasione arriva da Banggood, grazie ad un’offerta lampo che sarà attiva solo per una manciata di giorni (o fino ad esaurimento scorte). Il prezzo è di soli 24€, una cifra particolarmente allettante dato che parliamo di un termostato smart per radiatore, un accessorio che contribuirà a rendere ancora più intelligente la tua casa.

Crediti: SONOFF

Come abbiamo anticipato anche in apertura, si tratta di un termostato per trasformare i termosifoni di casa in dispositivi smart; ovviamente c’è bisogno di un SONOFF TRVZB per ognuno dei radiatori ad acqua calda che volete controllare da remoto. Il dispositivo è basato sullo standard Zigbee 3.0 e supporta qualsiasi hub come NSPanel Pro, ZB Bridge Pro e ZB Dongle-E. Grazie a questo piccolo gadget potrete sfruttare i comandi vocali tramite Google e Alexa, i controlli da app oppure programmare il funzionamento dei termosifoni. C’è perfino il sistema di rilevamento delle finestre, per spegnere automaticamente il riscaldamento quando sono aperte. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

