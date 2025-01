Telegram combatte spam e scam con le nuove verifiche degli account: ecco come funzionano

Il fenomeno dello spam e i tentativi di truffa stanno diventando sempre più frequenti sulle app di messaggistica istantanea e per questo motivo Telegram, con il primo aggiornamento del 2025, ha deciso di lanciare una nuova funzione per contrastarli. Gli sviluppatori, infatti, hanno introdotto sulla celebre app la possibilità da parte dei servizi ufficiali di terze parti di poter verificare e mostrare un badge personalizzato sugli account Telegram.

Su Telegram arrivano le verifiche di terze parti e i badge personalizzati per prevenire le truffe

Crediti: Telegram

Telegram consente già a personaggi pubblici ed organizzazioni di ottenere il bagde per la verifica del proprio account, in modo che gli utenti possano identificare la conversazione come “ufficiale”. Per migliorare il servizio, però, l’app sviluppata da Pavel Durov ha deciso di consentire anche ai servizi ufficiali di terze parti di verificare gli account ed assegnare icone di verifica aggiuntive (badge).

Si tratta di una vera e propria piattaforma decentralizzata per la verifica degli account, che aiuterà a prevenire le truffe e a ridurre la disinformazione, fornendo agli utenti informazioni sull’account con cui stanno chattando. Il nuovo badge apparirà di fianco al nome dell’account verificato e sul profilo sarà disponibile una spiegazione dettagliata sullo stato e sulla verifica.

Tra le altre funzioni incluse in questo aggiornamento, troviamo anche i regali collezionabili, le reazioni per i messaggi di servizio, i filtri di ricerca per i messaggi, le emoji personalizzate nei nomi delle cartelle e un nuovo lettore di codici QR. L’aggiornamento è già disponibile su tutte le piattaforme, quindi non dovrete far altro che aggiornare l’app per usufruire delle nuova funzioni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le