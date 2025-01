SwitchBot svela il primo robot domestico multitasking al mondo | CES 2025

La fiera dell’elettronica di consumo di Las Vegas vede protagonisti grandi marchi tech con le ultime novità del momento e tra i presenti non poteva mancare SwitchBot. Il brand asiatico specializzato nelle pulizie intelligenti è tornato con una sfilza di aggiunte alla sua linea di prodotti, a cominciare dal primo robot domestico multitasking al mondo, passando anche per il nuovo campanello video con display extra-large e tante funzioni smart. Andiamo a scoprire tutte le novità di SwitchBot presentate in occasione del CES 2025, l’evento tech statunitense aperto fino al prossimo 11 gennaio!

Tutte le novità SwitchBot presentate al CES 2025

SwitchBot Multitasking Household Robot K20+ Pro

La grande novità della compagnia è lui, SwitchBot Multitasking Household Robot K20+ Pro: si tratta di un dispositivo pensato per stabilire un nuovo standard per la robotica domestica ed offre uno scorcio di quello che ci aspetta in futuro. Il robottino, infatti, è accompagnato dalla rivoluzionaria piattaforma mobile FusionPlatform con sistema ClawLock, ossia un gadget che trasforma un “semplice” robot aspirapolvere ed un assistente multiuso per la casa.

Il nuovo K20+ Pro è in grado di adattarsi ad una sfilza di compiti come spazzare e lavare i pavimenti, tenere d’occhio i nostri amici a quattro zampe, ma anche purificare l’aria, offrire una maggiore sicurezza alla casa e… spostare oggetti! Il robottino di Switchbot è pensato per spingere al limite la categoria, diventando un vero e proprio assistente multitasking in grado di compiete diversi compiti (che trascendono le pulizie). Diamo un’occhiata più da vicino alle differenti funzionalità di questo particolare dispositivo.

Trasporto oggetti : tramite la piattaforma FusionPlatform, K20+ Pro può trasportare carichi fino a 8 kg di peso. Cibi, bevande, pacchi e così via: insomma, l’alleato perfetto per anziani e non solo.

: tramite la piattaforma FusionPlatform, K20+ Pro può trasportare carichi fino a 8 kg di peso. Cibi, bevande, pacchi e così via: insomma, l’alleato perfetto per anziani e non solo. Sicurezza : la piattaforma mobile può essere combinata con la telecamera di sorveglianza SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 2K/3K, formando il Patrol Kit. In questo modo il robot si trasforma in un dispositivo pensato per la sicurezza di casa, con un sistema di monitoraggio in tempo reale, rilevamento avanzato dei movimenti e notifiche istantanee (tramite l’app del brand).

: la piattaforma mobile può essere combinata con la telecamera di sorveglianza SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 2K/3K, formando il Patrol Kit. In questo modo il robot si trasforma in un dispositivo pensato per la sicurezza di casa, con un sistema di monitoraggio in tempo reale, rilevamento avanzato dei movimenti e notifiche istantanee (tramite l’app del brand). Purificatore d’aria : il robot è in grado di trasformarsi in un pratico purificatore d’aria mobile grazie all’apposito kit. Si tratta di una soluzione dotata di un potente sistema di filtraggio, utile per neutralizzare allergeni, cattivi odori ed agenti inquinanti.

: il robot è in grado di trasformarsi in un pratico purificatore d’aria mobile grazie all’apposito kit. Si tratta di una soluzione dotata di un potente sistema di filtraggio, utile per neutralizzare allergeni, cattivi odori ed agenti inquinanti. Aspirapolvere 3 in 1: ovviamente K20+ Pro è anche un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti. Inoltre il dispositivo integra anche un ulteriore aspirapolvere senza fili (un vacuum cleaner stick) per una pulizia ancora più completa.

Oltre a queste, il nuovo SwitchBot Multitasking Household Robot K20+ Pro presenza anche delle combinazioni aggiuntive, che lo rendono ancora più versatile. Il dispositivo può ospitare anche il ventilatore circolare SwitchBot, oppure un utile supporto per tablet. L’azienda permette di acquistare il nuovo robot anche in versione Omni Ultimate, che comprende tutte le combinazioni viste poco sopra. Per quanto riguarda le varie caratteristiche del robot, abbiamo un sistema di navigazione D-ToF LiDAR, per una mappatura precisa degli ambienti e il rilevamento intelligente degli ostacoli. Presente all’appello il supporto ad Alexa, Google Assistant e Siri, in modo da poter sfruttare i controlli vocali. Per saperne di può sul nuovo robot multitasking, date un’occhiata al sito ufficiale di SwitchBot!

SwitchBot S20 Pro

Le novità del brand in occasione del CE 2025 continuano con SwitchBot S20 Pro, l’ultima aggiunta alla sua serie di robot aspirapolvere per la cura dei pavimenti. Seguendo il successo del precedente S10, la nuova versione continua ad offrire prestazioni top ed uno stile raffinato, il tutto condito da funzionalità utili per migliorare le pulizie. Il robottino presenta un sistema con spazzola estensibile, l’ideale per raggiungere gli angoli e pulire a fondo lungo i bordi (per una copertura complete al 100% delle superfici di casa). Le spazzole inferiori sono dotate di un sistema anti-groviglio ancora più preciso, in modo da evitare la formazione di grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione di ben 15.000 PA garantisce una pulizia completa e profonda.

Ovviamente non manca una stazione di ricarica e svuotamento, in due versioni: una con contenitore dell’acqua pulita (per rifornire il robottino) mentre in alternativa è presente una stazione speciale da collegare direttamente alle tubature di casa (per carico e scarico dell’acqua).

SwitchBot Lock Ultra

Le novità non riguardano solo le pulizie, ma anche la linea di prodotti dedicati alla sicurezza: SwitchBot Lock Ultra è la nuova serratura smart che nasce dal successo del modello Lock Pro dello scorso anno. A questo giro ci sono delle migliore da non sottovalutare: l’apertura della serratura è stata velocizzata e ora supporta fino a 16 metodi di sblocco. Tra questi il riconoscimento dell’impronta digitale, lo sblocco tramite app, i tag NFC e i comandi vocali attraverso Alexa, Google e Siri. Il sistema di alimentazione autonomo elimina il rischio di restare bloccati fuori a causa di un’interruzione di corrente.

SwitchBot Lock Ultra può essere installata facilmente nel 99,9% delle serrature esistenti. Per i rari casi in cui non sia possibile un’installazione standard, sono disponibili anche soluzioni speciali stampate in 3D. La serratura dispone anche di un sistema di protezione a sei livelli con crittografia AES-128, avvisi di manomissione, funzione di blocco automatico e così via. Inoltre, può essere integrato senza problemi nell’ecosistema SwitchBot e supporta Matter (sono necessari hub compatibili con SwitchBot Matter), rendendolo compatibile con Apple HomeKit e altre piattaforme domotiche, per un’esperienza smart home ancora più integrata.

SwitchBot Video Doorbell

La nostra panoramica si conclude con SwitchBot Video Doorbell, il nuovo video campanello smart che promette un utilizzo semplificato e la massima sicurezza. Il dispositivo offre un display portatile da 4,3″ ed è presente una videocamera con risoluzione 2K, per immagini sempre chiare. C’è la visione notturna a colori e grazie all’angolo di 165° è possibile avere sempre una panoramica ampia. Il campanello integra Alexa e supporta sia il rilevamento dei movimenti AI che il monitoraggio in tempo reale tramite l’app. In termini di autonomia si parla di circa 20 mesi di utilizzo, mentre il monitor va collegato direttamente ad una presa elettrica. Per scoprire tutti i dettagli delle novità SwitchBot annunciate al CES 2025 date un’occhiata alla pagina dedicata.

