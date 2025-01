Gli utenti mettono da parte lo streaming? Spesa minore e meno abbonamenti nel 2024

Il 2024 si è appena concluso ed è arrivato il momento di tirare le somme anche per quanto riguarda i centinaia di servizi di streaming ormai presenti sul web. Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, tuttavia, non sono incoraggianti: lo scorso anno, infatti, gli utenti hanno speso decisamente meno per vedere i propri contenuti e il motivo non è di certo l’abbassamento dei prezzi. Il costo degli abbonamenti, infatti, è continuato a limitare e si è sviluppa quella che viene chiamata la “streaming fatigue“.

Circa il 30% degli americani crede ci siano troppi abbonamenti: si chiama “streaming fatigue”

Crediti: Reviews.org

Stando ai dati raccolti dal celebre portale Reviews, gli utenti statunitensi nel 2024 hanno speso circa 42.38$ al mese per i servizi di abbonamento streaming, ovvero circa il 23% in meno rispetto allo scorso anno (55$). Il 27% degli americani, inoltre, ha sviluppato la “streaming fatigue” e crede che ci siano troppi abbonamenti sul mercato, avendo quindi difficoltà a scegliere quale comprare.

L’americano medio, tuttavia, risulta abbonato almeno a due servizi di streaming al mese (lo scorso anno erano almeno 3), per una spesa complessiva durante l’anno di oltre 500$ (660$ nel 2023) ed una visione dei contenuti giornaliera pari a 3 ore e 49 minuti. Nonostante servizi come Netflix e Disney+ abbiano deciso di limitare la condivisione delle password, negli Stati Uniti sono ancora il 26.5% gli utenti che condividono gli abbonamenti con gli amici per risparmiare sui costi.

In Italia, per esempio, gli utenti stanno lentamente abbandonando Netflix per piattaforme più economiche come Prime Video e NOW TV, segno tangibile che i dati americani mostrano una tendenza molto simile anche nel nostro paese.

