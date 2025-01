Spotify, che disastro: cerca il suo rapper preferito ma trova solo contenuti espliciti!

Ci sono piattaforme dove aspettarsi di vedere contenuti espliciti sarebbe davvero impensabile, ma quanto accaduto in questi giorni è costata a Spotify davvero una brutta figura. Alcuni utenti, infatti, cercando il proprio artista preferito per ascoltare le sue canzoni, si sono ritrovati di fronte a contenuti chiaramente di altra natura. Come è stato possibile? A quanto pare, il celebre servizio di streaming musicale non effettua una moderazione sufficiente per i contenuti relativi a podcast.

Dei contenuti podcast non moderati hanno giocato un brutto scherzo a Spotify

In questi giorni sono apparse su Reddit le segnalazioni di alcuni utenti che cercando su Spotify il rapper M.I.A per ascoltare il suo ultimo album sono stati accolti da contenuti espliciti che non sarebbero mai dovuti approdare sulla piattaforma. La notizia ha ovviamente fatto il giro dei social in pochi minuti, ma per fortuna la compagnia svedese ha provveduto in tempi brevissimi a rimuovere i contenuti illeciti, ripristinando così la ricerca dei brani.

Ma come è stato possibile che contenuti del genere si siano infiltrati su Spotify? A chiarire l’accaduto ci ha pensato la portavoce Laura Batey che, ai microfoni di The Verge, ha specificato che la piattaforma è riuscita ad eliminare in tempi brevissimi i contenuti che violano le regole e che presumibilmente erano stati caricati come podcast e non moderati correttamente. Tale risposta, però, getta più ombre sulla vicenda, facendo sorgere una domanda piuttosto importante: come vengono moderati da Spotify i contenuti postati dagli utenti sul servizio? Non c’è nessun controllo manuale ed è tutto automatizzato?

Non possiamo far altro che sperare che questo errore possa portare Spotify a migliorare il sistema di moderazioni, evitando che in futuro altri utenti possano essere esposti a tali contenuti (dato che anche i più piccoli ormai utilizzano il servizio di streaming musicale).

