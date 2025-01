Qualsiasi elettrodomestico diventa smart, con la presa SONOFF (a meno di 10€)

Continuano i nostri appuntamenti in salsa Smart Home, stavolta con SONOFF S60: il pack da due o tre prese smart scende di prezzo e diventa decisamente ghiotto. Puoi trasformare qualsiasi dispositivo ed elettrodomestico in un prodotto smart, gestibile da remoto o tramite i controlli vocali: tutto spendendo meno poco meno di 10€!

SONOFF S60 è la presa smart che trasforma i tuoi elettrodomestici: ora in offerta lampo su Banggood

Crediti: SONOFF

Con quest’offerta lampo targata Banggood è possibile acquistare la presa smart SONOFF S60 ad un prezzo particolarmente ghiotto: la confezione da due unità è in promozione a 19,49€ mentre la versione con tre prese è in sconto a 28,27€. In entrambi i casi il prezzo di ogni singolo dispositivo è inferiore ai 10€, con un risparmio leggermente superiore acquistando il kit da tre pezzi. Vuoi rendere la tua casa smart? Allora approfitta di queste offerte sui prodotti SONOFF: sono ancora attive, anche se in alcuni casi con un piccolo aumento (conviene approfittare quanto prima).

Crediti: SONOFF

Tornando a SONOFF S60, si tratta di una presa smart EU compatibile con Alexa, Google Home e IFTTT; supporta i comandi vocali e i controlli tramite l’app ed è utilissima per accendere i propri elettrodomestici da remoto o per programmarne il funzionamento in modo automatico. Inoltre puoi anche controllare i consumi, una chicca particolarmente utile per chi punta ad risparmio (evitando sprechi). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

