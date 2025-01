Sonoff Mini D a contatto pulito: rivoluziona la tua casa con meno di 15€!

Uno dei grandi problemi del domotizzare la propria abitazione è quello di dover, nella maggior parte dei casi, far passare più cavi per il collegamento dei dispositivi intelligenti che controllano luci, interruttori ed elettrodomestici. SONOFF, però, ha deciso di cambiare le carte in tavola con il nuovo modello Mini D a contatto pulito che rende ancora più semplice la trasformazione di una classica abitazione in una vera e propria smart home.

Con Sonoff Mini D a contatto pulito la casa è smart anche senza fili della corrente!

Crediti: SONOFF

SONOFF Mini D è un nuovo dispositivo della celebre azienda di prodotti domotici che mira a rivoluzionare davvero la realizzazione di impianti per la smart home. La particolarità di questo nuovo dispositivo risiede nell’utilizzo del contatto pulito, ovvero un contatto privo di tensione tra i due poli e di conseguenza che non necessità di elettricità. Questo significa che nella conversione di un interruttore da analogico a smart, basterà semplicemente collegare i fili del pulsante, senza dover necessariamente collegare anche neutro ed elettricità.

Con SONOFF Mini D, quindi, l’installazione diventa estremamente semplice (anche se è sempre consigliato l’intervento di un professionista nel caso in cui non si abbiano le conoscenze di base per quanto riguarda gli impianti elettrici), mentre il controllo è universale grazie al supporto Matter (Wi-Fi): con questa tecnologia, infatti, il dispositivo potrà essere collegato a qualsiasi ecosistema (come Google Home, Alexa, Home Assistant, ect) senza dover necessariamente passare per l’app proprietaria eWeLink (e quindi evitando di inviare segnali ai server di SONOFF).

Crediti: SONOFF

Le applicazioni possono essere molteplici: il SONOFF Mini D, per esempio, può essere collegato ai classici interruttori presenti in casa, oppure controllare l’accensione e lo spegnimento di caldaia e termosifoni al raggiungimento di determinate temperature (grazie alle automazione e alle integrazioni disponibili con gli altri dispositivi SONOFF). In questo modo sarà possibile controllare l’intera abitazione direttamente dallo smartphone, sia che ci si trovi in casa, sia che ci si trovi all’esterno, per esempio in ufficio e per strada.

Proprio come gli altri SONOFF, anche questo Mini D è particolarmente economico: ogni elemento, infatti, costa soltanto 13.90€ direttamente tramite il distributore ufficiale della compagnia per l’Italia.

