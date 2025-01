Porte e finestre sempre al sicuro, con i sensori SONOFF (a partire da 8€)

Si torna a parlare di smart home, ancora una volta con un’occasione imperdibile. Stavolta guardiamo alla sicurezza con i sensori per porte e finestre SONOFF DW2 e SNZB-04-ZB: uno Wi-Fi e l’altro Zigbee, in base alle tue preferenze, in entrambi i casi a prezzo stracciato!

SONOFF DW2 e SNZB-04-ZB in offerta lampo: questi sensori per porte e finestre tengono al sicuro la tua casa smart

Crediti: SONOFF

La tua casa smart si arricchisce che due nuove aggiunte dedicate alla sicurezza: i sensori per porte e finestre SONOFF sono in offerta lampo a partire da meno di 10€. Il modello SONOFF DW2 è dotato di connettività Wi-Fi e non necessita di gateway: il prezzo è di 8,7€, con spedizione ad una cifra irrisoria. Il sensore SONOFF SNZB-04-ZB è in promozione a 10,7€: in questo caso si tratta di una soluzione con connessione Zigbee 3.0. Entrambi i modelli supportano IFTTT e permettono di ricevere notifiche in tempo reale sullo smartphone, tramite l’app di SONOFF. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

