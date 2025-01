Con queste solette riscaldanti tieni i piedi sempre al caldo, spendendo solo 5€

Ancora una volta il brand TENGOO (nato da Xiaomi YouPin) ha sfornato un prodotto per combattere il gelo dell’inverno in modo intelligente, con un pizzico di tech. Le solette riscaldanti TENGOO 1 costano solo 5€ ma sono un alleato prezioso contro il gelo dell’inverno!

Le solette riscaldanti TENGOO 1 sono perfette contro il gelo dell’inverno: mai più piedi freddi, con soli 5€

Crediti: TENGOO

Per ottenere questo prezzo basta approfittare dell’offerta lampo di Banggood e – in aggiunta – riscattare il coupon “BG33ebf9“: bastano solo 5,8€ per risolvere il problema dei piedi gelati una volta per tutte. Le solette riscaldanti TENGOO 1 non sono molto diverse dagli altri accessori del brand e funzionano per lo stesso principio. All’interno è presente una resistenza che si riscalda in soli 10 secondi, avvolgendo tutto il piede con un caldo tempore. Si tratta di un dispositivo ricaricabile tramite un cavo USB ed è adatto per taglie dal 35 al 46. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

