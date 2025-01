Con un solo pulsante controlli l’intera casa a smart e spendi meno di 5€!

La domotizzazione della propria abitazione è uno degli hobby in maggiore crescita, ma non sempre serve spendere cifre esorbitanti per automatizzare la propria smart home. Ci sono dispositivi particolarmente economici, come quello in offerta oggi su AliExpress, che permettono di controllare tutti gli elementi smart presenti in casa con un singolo tocco: ecco il nuovo Smart Button Wireless con connessione ZigBee!

Il pulsante smart ZigBee è programmabile e controlla tutti gli elementi domotici

Crediti: AliExpress

Smart Button Wireless è alimentato da una semplice batteria CR2032 e sfrutta la comunicazione ZigBee 3.0 per controllare i dispositivi connessi all’ecosistema della smart home. Il dispositivo è compatibile con eWeLink e può essere integrato facilmente nell’ecosistema SONOFF per controllare tutti gli elementi domotici con un singolo tocco.

Il dispositivo può essere configurato con tre modalità contemporaneamente: tocco singolo, doppio tocco e tocco prolungato, in modo da azionare un diverso comando ad ogni singola interazione. Grazie alla compatibilità con eWeLink, il pulsante può essere integrato anche in Alexa e Google Home, in modo da creare un controllo delle scene e delle automazioni anche con gli assistenti vocali.

Smart Button Wireless è disponibile oggi in offerta su AliExpress al prezzo di appena 4.53€, con spedizione direttamente dalla Cina (gratuita per ordini superiori a 10€).

