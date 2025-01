Le passkey sono davvero così sicure? Un report accende i riflettori sui problemi

Con l’introduzione delle passkey, la grandi aziende tech ci hanno promesso un mondo senza password da dover ricordare, ma tutto questo è davvero possibile? E soprattutto, è così sicuro sostituire le vecchie password con questo nuovo metodo di autenticazione? Un nuovo report ha provato a rispondere a queste domande, evidenziando quelli che attualmente sono i problemi maggiori della passkey.

Un mondo senza password è davvero possibile? I problemi delle passkey

Gli esperti di ArsTechnica hanno stilato un report sulla sicurezza delle passkey, il nuovo metodo di autenticazione che promette di dismettere le vecchie password in favore di un dispositivo fisico che faccia da tramite tra la persona e il servizio. Non c’è dubbio che le password nascondano sicuramente più insidie: i siti web potrebbero salvarle o non salvarle in modo sicuro, gli utenti meno attenti potrebbero utilizzare sempre le stesse password ed inoltre essere soggetti a tentativi di phishing, tutte cose che non potrebbero accadere con le passkey.

Ma le passkey, d’altro canto, portano anch’esse in dote una buona dose di problemi, di cui il report ne evidenzia almeno 4 di entità piuttosto grave e che trovate elencate qui sotto.

L’esperienza utente è inconsistente : utilizzare le passkey sui dispositivi Apple è molto differente rispetto ad utilizzarle su Windows oppure su Android

: utilizzare le passkey sui dispositivi Apple è molto differente rispetto ad utilizzarle su Windows oppure su Android Le passkey sono legate ai browser specifici : creando una passkey su Firefox (per esempio), quell’autenticazione potrà essere utilizzata solo su quel browser. La soluzione è quindi quella di utilizzare un password manager per crearle.

: creando una passkey su Firefox (per esempio), quell’autenticazione potrà essere utilizzata solo su quel browser. La soluzione è quindi quella di utilizzare un password manager per crearle. Le aziende potrebbero forzare l’uso dei propri password manager : in alcuni casi test, è stato evidenziato come i servizi di terze parti vengano sovrastati dai password manager proprietari (come per esempio quelli di Google)

: in alcuni casi test, è stato evidenziato come i servizi di terze parti vengano sovrastati dai password manager proprietari (come per esempio quelli di Google) I siti web necessitano ancora di creare una password: nonostante le passkey non ne abbiano bisogno, sono ancora tanti i siti web che obbligano gli utenti a creare delle password prima di utilizzare l’autenticazione alternativa.

Le passkey, quindi, risultano ancora acerbe e necessitano di miglioramenti, ma non ci sono dubbi sulla loro efficacia. Un mondo senza password, quindi, è possibile ma non aspettate di vederlo troppo presto.

