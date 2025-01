Samsung Galaxy Z Fold 7 con Exynos o Snapdragon? La risposta fin da ora

Ora che la serie Galaxy S25 è ufficiale, ecco che tutta l’attenzione dei leaker si può concentrare sui prossimi modelli top della casa asiatica (no, non c’è mai un momento di pausa). Mancano ancora parecchi mesi all’uscita di Samsung Galaxy Z Fold 7, ma è già tempo di dare un primo sguardo alle specifiche del futuro pieghevole.

Il prossimo top di gamma pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 7 avrà un chipset Exynos o Snapdragon?

Crediti: Samsung

Come per la gamma S25 (o almeno prima del debutto), anche per quanto riguarda i prossimi pieghevoli di Samsung c’è una domanda aperta: quale sarà il chipset che avrà a muovere i prossimi flagship? Il chipset proprietario Exynos 2500 è stato protagonista di numerose indiscrezioni nel corso dello scorso anno ma alla fine Samsung avrebbe ripiegato completamente su Qualcomm a causa di problemi di produzione. Di recente si è tornato a parlare del SoC, addirittura con una panoramica delle presunte specifiche. La soluzione Exynos dovrebbe adottare una CPU deca-core e sarebbe prodotto a 3 nm (con il nodo SF3 di Samsung).

1 x 3,3 GHz Cortex-X925

2 x 2,75 GHz Cortex-X725

5 x 2,36 GHz Cortex-X725

2 x 1,8 GHz Cortex-X520

Il chipset dovrebbe supportare memorie di tipo LPDDR5X e UFS4.x; ci sarebbero poi una GPU Samsung Xclipse 950 (con architettura RDNA3.5 di AMD), una NPU da 56 TOPS ed un IPS con supporto fino a 320 MP. Nonostante sul piatto ci siano specifiche di tutto rispetto, un insider sostiene che il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 7 sarà mosso dallo Snapdragon 8 Elite. Lato memorie ci sarebbero 12 GB di RAM e 256/512 GB/1 TB di spazio di archiviazione.

"Confirmed"

Galaxy Z Flip 7

256GB | 512GB | 12GB RAM



Galaxy Z Fold 7

256GB | 512GB | 1TB | 12GB RAM

Powered by Snapdragon 8Elite World-Wide. — PandaFlash 𝕏 (@PandaFlashPro) January 30, 2025

A questo punto viene da chiedersi: si tratterà dello Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ossia il SoC che muove l’intera serie S25? Oppure avremo il tanto chiacchierato Snapdragon 8 Elite (SM8750-3-AB), versione “depotenziata” pensata appositamente per pieghevoli e smartphone ultra-sottili? In un altro post il leaker fa riferimento alla presenza della tecnologia proprietaria ProScaler (per l’elaborazione avanzata delle immagini tramite AI), di conseguenza viene da propendere per la variante “for Galaxy”, nata dalla collaborazione tra Samsung e Qualcomm.

Si parla anche di Samsung Galaxy Z Flip 7, ma in questo caso il leaker si è limitato a svelare che arriverà con memorie da 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Tuttavia non viene citato il chipset a bordo.

