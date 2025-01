Samsung Galaxy Z Flip 7 avrà finalmente un teleobiettivo?

Arrivano le prime indiscrezioni sulla fotocamera di Samsung Galaxy Z Flip 7, il prossimo pieghevole a conchiglia del colosso tech asiatico. Se stavate aspettando corpose novità e magari l’aggiunta di un teleobiettivo, allora molto probabilmente resterete delusi. Ecco cosa possiamo aspettarci da comparto fotografico del futuro flip phone.

Samsung Galaxy Z Flip 7: arrivano i primi dettagli sulla fotocamera e forse non vi piaceranno affatto

Z Flip 6 – Crediti: Samsung

Solitamente Samsung non è celebre per un approccio rivoluzionario alle sue serie di smartphone; anzi, l’azienda è molto conservativa e le novità vengono centellinate. Ad esempio, di recente Honor ha preso in giro la serie Samsung Galaxy S25 proprio per il suo comparto fotografico: il pacchetto è simile a quello della generazione precedente, con una variazione solo per il modello Ultra. C’è anche da dire che Samsung ha deciso di puntare su altro, andando a potenziare le funzionalità legate all’AI. A quanto pare anche Samsung Galaxy Z Flip 7 dovrebbe seguire questa strada, con dei miglioramenti inerenti all’intelligenza artificiale.

Secondo un report il pieghevole dovrebbe avere le stesse fotocamere di Galaxy Z Flip 6, ossia un doppio modulo da 50 + 12 MP (f/1.8-2.2) con un sensore principale dotato di OIS e un obiettivo secondario ultra-grandangolare. Anche lato selfie ci sarebbe nuovamente un unità da 10 MP. Niente teleobiettivo, quindi, e niente fotocamera sotto al display.

A quanto pare l’azienda asiatica punterà forte sul software: similmente alla serie Galaxy S25 ci sarà la suite ProVisual Engine di nuova generazione, con tutta una serie di strumenti per migliorare gli scatti tramite AI (agisce sia nelle riprese che nella fase di editing). Probabilmente ci saranno anche altre feature come ProScaler, il motore Digital Natural Image Engine Mobile, le funzioni Regola Audio e Log, il Diaframma Virtuale (integrato nella modalità Expert RAW). Ricordiamo che con lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy, Samsung ha integrato per la prima volta delle tecnologie proprietarie.

Il lancio di Samsung Galaxy Z Flip 7 è atteso per l’estate, durante il prossimo evento Unpacked. Ovviamente è impossibile non aspettarsi anche il debutto di Galaxy Z Fold 7 ma teniamo le dita incrociate per una sorpresa. Samsung ha svelato l’esistenza del suo tri-pieghevole, ma resta da vedere se arriverà durante l’evento estivo oppure successivamente.

