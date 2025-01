Nel futuro di Samsung ci sono tri-pieghevole e occhiali smart: la conferma all’Unpacked

Durante l’evento Unpacked il gigante tecnologico ha alzato il sipario sulla serie S25 ma ha anche anticipato le prossime novità in arrivo. Il tanto chiacchierato modello slim è stato confermato ufficialmente e lo stesso vale anche per il primo visore XR del brand; tuttavia le novità non finiscono qui ma durante l’evento si è accennato anche al tri-pieghevole e agli occhiali smart di Samsung!

Samsung anticipa il lancio del suo smartphone tri-pieghevole e di un paio di occhiali smart: ecco le novità in arrivo

Crediti: Future, Techradar

È da tempo che si parla del primo smartphone tri-pieghevole di Samsung: con il lancio di Huawei Mate XT la casa cinese ha battuto sul tempo la rivale, ma nel corso dei mesi non sono mancate certificazioni e presentazioni di prototipi da parte del colosso sudcoreano. Il debutto del modello di Samsung è atteso nel Q3 2025 o nei primi mesi del 2026, per ora ci sono rumor discordanti. Ma il vero colpo di scena è avvenuto all’evento Unpacked: con un teaser, l’azienda ha confermato l’esistenza del tri-fold e il debutto a stretto giro. L’immagine sembra indicare una timeline che parte dal un pieghevole in-fold: probabilmente assisteremo prima alla presentazione di Samsung Galaxy Z Fold 7 (e Z Flip 7), probabilmente ad agosto; il tri-pieghevole dovrebbe arrivare in un secondo momento, forse entro la fine del 2025.

Nel corso dell’evento Unpacked è stato mostrato Project Moohan, ossia il primo visore XR di Samsung. Il teaser in questione sembra indicare che dopo il tri-fold arriverà quest’ultimo, seguito poi dai primi occhiali smart realizzati da Samsung. Questi potrebbero debuttare nel corso del 2026 mentre per il visore non è dato di sapere con certezza se arriverà quest’anno oppure successivamente. Volendo prendere per buona l’ipotesi della timeline, a distanza di un numero imprecisato di mesi dalla presentazione del tri-pieghevole dovrebbe arrivare il visore; gli occhiali smart potrebbero trovare spazio durante lo stesso evento o a distanza di tempo, ma come al solito l’ultima parola spetta a Samsung.

Durante l’evento di gennaio Samsung ha presentato la serie Galaxy S25 ed ha approfittato dell’occasione per mostrare in anticipo il flagship ultrasottile S25 Edge, in arrivo nel corso dell’anno.

