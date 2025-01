Samsung Galaxy S25 Ultra: sale il prezzo, ma la nuova S-Pen sarà meno potente

La presentazione dei nuovi S25 è fissata per il 22 gennaio ma ormai i top di gamma sono quasi senza segreti (ovviamente parliamo di indiscrezioni e non di dettagli ufficiali). Man mano che passano i giorni i dettagli aumentano e l’ultima novità riguarda Samsung Galaxy S25 Ultra e il suo solito accessorio integrato: la S-Pen di nuova generazione dovrebbe perdere una caratteristica ed avere meno funzionalità rispetto a quella attuale.

Brutte notizie per Samsung Galaxy S25 Ultra: la nuova S-Pen potrebbe avere meno funzioni

S-Pen di S24 Ultra – Crediti: Samsung

Come anticipato poco sopra, ormai la gamma è stata quasi svelata completamente dai leak: ci sono indiscrezioni sulla scheda tecnica, sul design e perfino sui prezzi. Questi ultimi, in particolare, potrebbero far storcere il naso dato che si parla di cifre più salate rispetto alla serie S24. Intanto arrivano brutte notizie per quanto riguarda il maggiore della gamma e la sua S-Pen: l’accessorio di Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe perdere la connettività Bluetooth, secondo quanto riportato da un insider indiano. Questo cita come fonte dei rivenditori, ma non viene specificato altro.

Exclusive: S Pen on the Samsung Galaxy S25 Ultra will no longer feature Bluetooth according to retail sources!



Which means you will lose certain features like gestures & remote control.



How do you feel about this downgrade? #GalaxyS25Ultra pic.twitter.com/ASDKB06nsx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 10, 2025

Come sottolinea lo stesso leaker, senza Bluetooth la penna dovrebbe mancare di alcune funzionalità: il supporto ai gesti e ai comandi da remoto. Ma perché eliminare questa connettività? Eliminando il Bluetooth potrebbe avere un impatto positivo in termini di energia, con meno consumi per la batteria (del telefono); tuttavia si tratterebbe di un miglioramento scarno se paragonato alle funzionalità perse.

S25 Ultra – Render leak – Crediti: AndroidHeadlines

La seconda ipotesi appare quella più plausibile: probabilmente si tratterebbe di una strategia di Samsung per abbassare i costi. Di certo una notizia per nulla entusiasmante, dato che i leak parlano di un rincaro del prezzo di Samsung Galaxy S25 Ultra (che dovrebbe partire da 1.599€). Ovviamente è bene tenere conto che al momento ogni dettagli è da prendere con cautela: si tratta di indiscrezioni e per tutte le conferme ufficiali dovremo necessariamente attendere il 22 gennaio.

Scheda tecnica presunta

dimensioni di 162,8 x 77,6 x 8,2 mm per un peso di circa 218 grammi

certificazione IP68

display Dynamic AMOLED 2X da 6,9″ QHD+ (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia LTPO , refresh rate dinamico a 120 Hz , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2

da (3.120 x 1.440 pixel), con tecnologia , refresh rate dinamico a , luminosità di picco fino a 2.600 nit e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W fotocamera da 200 + 50 + 10 + 50 MP (f/1.7-2.2-2.4-3.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°), teleobiettivo con zoom ottico 3X e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5X con doppio OIS

(f/1.7-2.2-2.4-3.4) con OIS, ultra-grandangolare (120°), con zoom ottico 3X e con zoom ottico 5X con doppio OIS selfie camera da 12 MP (f/2.2)

(f/2.2) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Galaxy AI

Android 15 sotto forma di One UI 7

