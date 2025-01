Samsung Galaxy S25 Ultra: cosa cambia con la nuova S-Pen senza Bluetooth

Il lancio della nuova serie di flagship targata Samsung ha visto tantissime indiscrezioni e leak: alla fine una delle più importanti si è rivelata veritiera e riguarda il celebre pennino del modello di punta. La S-Pen presente a bordo di Samsung Galaxy S25 Ultra non ha il Bluetooth e, di conseguenza, manca di alcune funzionalità. Andiamo a vedere che cosa cambia e se si tratta di una mancanza davvero invalidante.

Samsung Galaxy S25 Ultra: quali sono le funzionalità escluse dalla nuova S-Pen senza Bluetooth?

Galaxy S25 Ultra – Crediti: Samsung

La questione della nuova S-Pen senza Bluetooth si è accesa alcuni giorni prima del debutto; la novità è stata poi confermata ufficialmente dalla stessa azienda. L’ultimo Samsung Galaxy S25 Ultra, il maggiore della serie, continua la tradizione: i modelli Ultra sono i successori spirituali della famiglia Note e presentano un pennino integrato direttamente nella scocca. La S-Pen di ultima generazione arriva con una mancanza: non è dotata della connettività Bluetooth e quindi sono assenti alcune funzionalità viste a bordo di Galaxy S24 Ultra. Ecco le feature assenti:

Air Actions – la funzione permette di sfruttare dei gesti per navigare tra le app, controllare la riproduzione musicale e così via.

– la funzione permette di sfruttare dei gesti per navigare tra le app, controllare la riproduzione musicale e così via. comandi remoti – i comandi da remoto fanno parte delle Air Actions e consentono di utilizzare la S Pen come telecomando per varie funzioni, come scattare foto e controllare presentazioni a distanza

Ripetiamo ancora una volta che queste sono le funzionalità NON presenti tramite la S-Pen di Samsung Galaxy S25 Ultra. Tuttavia è bene tenere a mente che tutte le altre caratteristiche restano invariate ed è sempre disponibile il menu Air Command (l’accesso rapido a strumenti, app e scorciatoie), attivabile tramite l’apposito tasto che appare una volta estratta la penna dal suo alloggiamento. Inoltre non manca il sistema anti-smarrimento (rileva in tempo reale quando la S-Pen si allontana dall’utente), in quanto non richiede il Bluetooth ma sfrutta i sensori EMF a bordo del telefono e della penna.

Arriverà una nuova S-Pen con Bluetooth?

Crediti: Samsung

Inizialmente c’è stato un malinteso in merito a questa evenienza, ma ora Samsung ha chiarito la questione: no, non è in programma il rilascio di un nuovo pennino Bluetooth ufficiale. Quindi quello in dotazione sarà l’unico disponibile per il nuovo top di gamma del colosso tech e non arriverà un accessorio successivamente.

Perché Samsung ha rimosso il Bluetooth dalla S-Pen?

La domanda principale riguarda la scelta di Samsung: per quale motivo il colosso tech ha rimosso questa funzionalità dalla sua S-Pen? Si è trattato di un escamotage per ridurre i costi? In realtà è stata la stessa azienda ha rispondere sulla questione: secondo quanto riportato meno dell’1% degli utenti utilizzerebbe le funzionalità legate al Bluetooth.

Intanto spunta una petizione online

A quanto pare quell’1% degli utenti non è contendo della decisione: nei giorni scorsi è spuntata una petizione online per chiedere a Samsung di reintrodurre la connessione Bluetooth. Tuttavia è più uno sguardo al futuro dato che si parla direttamente del prossimo Galaxy S26 Ultra, in arrivo – presumibilmente – a gennaio 2026.

