Curiosi di Samsung Galaxy S25 Slim? Preparatevi perché ci sarà da attendere

Dopo le tantissime indiscrezioni dedicate alla nuova serie top di Samsung, ecco che si torna a parlare del misterioso quarto modello. Tuttavia pare che il prossimo Samsung Galaxy S25 Slim non troverà spazio durante l’evento di gennaio, ma farà capolino più tardi nel corso dell’anno.

Samsung Galaxy S25 Slim si farà (secondo i leak) ma bisogna pazientare: ecco quando dovrebbe arrivare

Crediti: Samsung

I leak sulla serie Samsung Galaxy S25 facevano già presagire brutte notizie: ormai i telefoni non hanno quasi più segreti, tra dettagli su specifiche, prezzi e design. Quanto trapelato finora parlava solo di tre modello, il solito trittico di inizio anno, in arrivo durante l’evento Samsung Unpacked del 22 gennaio. Nessun quarto modello, nessuna nuova aggiunta alla serie ed ora un’ulteriore “conferma”: Samsung Galaxy S25 Slim sarà presentato più tardi, pare nel corso del mese di maggio. Ma l’indiscrezioni arriva da un insider cinese, quindi si accende la speranza che possa trattarsi della possibile uscita per il mercato asiatico.

Per quanto riguarda le caratteristiche del nuovo dispositivo, si vocifera da tempo dell’esistenza di un flagship sottile. Precisamente si parla di uno schermo AMOLED da 6,6″ con risoluzione Full HD o superiore (forse QHD) e refresh rate a 120 Hz. Lo spessore dovrebbe essere di soli 6,5 mm: per comprendere, i nuovi telefoni di punta dovrebbero misurare 7,2/7,3/8,2 mm di spessore (S25/S25+/S25 Ultra), almeno secondo i leak. Il segreto del nuovo telefono Slim? Ovviamente una batteria al silicio-carbonio, il trend più recente in fatto di smartphone: si tratta di unità ad alta densità, ma caratterizzate da dimensioni compatte, in modo impattare sullo spessore dei telefoni. Nel caso di Samsung Galaxy S25 Slim dovremmo avere un’unità di circa 5.000 mAh.

Sulla base delle indiscrezioni precedenti, lo smartphone avrebbe dalla sua una fotocamera da modello Ultra, con un sensore da 200 MP (ISOCELL HP5) accompagnato da un ultra-wide ed un teleobiettivo (entrambi ISOCELL JN5 da 50 MP). Infine segnaliamo che il modello Slim non dovrebbe sostituire il prossimo S25 FE: insomma, il 2025 potrebbe vedere una serie di flagship parecchio affollata.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le