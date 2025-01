Samsung Galaxy S25 Slim arriverà più avanti, ma ci sono brutte notizie per l’Italia

Tra una manciata di giorni ci sarà l’evento di lancio della serie S25, eppure le indiscrezioni recenti non riguardano solo i modelli in arrivo il 22 gennaio. Nel corso dell’anno dovrebbe arrivare anche Samsung Galaxy S25 Slim, dispositivo che già da adesso sembra quasi senza segreti: le ultime novità riguarda i paesi in cui farà capolino, con brutte notizie per l’Italia.

Samsung Galaxy S25 Slim sarà disponibile solo in alcuni paesi e nella lista non compare l’Italia

Crediti: Onleaks x Smartprix

Una fonte ritenuta affidabile avrebbe indicato i paesi in cui sarà distribuito il futuro Samsung Galaxy S25 Slim. Da parte della casa madre tutto tace, ma nei giorni scorsi sono arrivati molteplici dettagli: il flagship ultrasottile dovrebbe uscire a maggio ma già ci sono leak su design e specifiche. Per quanto riguarda i paesi in cui verrà lanciato, nell’elenco pubblicato in queste ora manca all’appello l’Italia. Il telefono dovrebbe fare capolino in vari paesi del mondo, sia asiatici che europei (ci sono anche Francia e Portogallo, ad esempio). Tuttavia mancano molti mercati e tra questi perfino quello statunitense.

Afghanistan

Australia

Austria

Brasile

Caucaso

Croazia

Egitto

Francia

India

Iraq

Irlanda

Israele

Kazakistan

Kenya

Libia

Malesia

Messico

Marocco

Nigeria

Pakistan

Filippine

Polonia

Portogallo

Russia

Arabia Saudita

Senegal

Serbia/Montenegro

Singapore

Slovenia

Sudafrica

Sri Lanka

Svizzera

Thailandia

Tunisia

Turchia

Emirati Arabi Uniti

Regno Unito

Uzbekistan

Vietnam

Ovviamente è bene prendere con le pinze questo elenco: sembra strano vedere così tanti nomi, eppure mancherebbero all’appello mercati tutt’altro che secondari per il brand. Comunque potremmo avanzare un’ipotesi: stando alle voci precedenti quest’anno dovremmo avere sia Samsung Galaxy S25 Slim che il modello Galaxy S25 FE e il primo non dovrebbe sostituire la serie FE. Probabilmente i mercati assenti potrebbero essere quelli dove arriverà S25 FE; come evidenziato poco sopra, si tratta di un’ipotesi (e quindi restiamo in attesa di dettagli ufficiali).

